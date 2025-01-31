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VODA UA підтримала допрем’єрний показ детективного трилера "Дім за склом"

П'ятниця 31 січня 2025 17:40
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VODA UA підтримала допрем’єрний показ детективного трилера "Дім за склом" Фото: VODA UA підтримала допрем’єрний показ детективного трилера "Дім за склом" (прес-)
Автор: Сергій Новіков

Український бренд питної води VODA UA виступив партнером допрем’єрного показу українського детективного трилера "Дім за склом", що відбувся 29 січня у київському кінотеатрі "Жовтень".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на повідомлення бренду.

Фільм розповідає історію талановитої архітекторки Вікторії, яка опиняється у центрі складних випробувань. Її донька Аліса раптово зникає, а саму Вікторію звинувачують у розповсюдженні наркотиків. У відчайдушному пошуку правди вона береться за власне розслідування, намагаючись захистити доньку, зберегти репутацію та реалізувати важливий професійний проєкт.

VODA UA підтримала допрем’єрний показ детективного трилера &quot;Дім за склом&quot;

VODA UA, відома підтримкою культурних ініціатив, стала частиною цієї кіноподії.

"Підтримка культурних ініціатив є для нас важливою частиною місії компанії. Ми прагнемо розвивати українське кіно та сприяти його популяризації, адже якісний кінематограф – це також внесок у майбутнє нашої культури", – зазначила Катерина Садовая, CEO VODA UA.

"Дім за склом" вийшов у всеукраїнський прокат 30 січня.

VODA UA підтримала допрем’єрний показ детективного трилера &quot;Дім за склом&quot;

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