VODA UA підтримала допрем’єрний показ детективного трилера "Дім за склом"

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на повідомлення бренду.

Фільм розповідає історію талановитої архітекторки Вікторії, яка опиняється у центрі складних випробувань. Її донька Аліса раптово зникає, а саму Вікторію звинувачують у розповсюдженні наркотиків. У відчайдушному пошуку правди вона береться за власне розслідування, намагаючись захистити доньку, зберегти репутацію та реалізувати важливий професійний проєкт.

VODA UA, відома підтримкою культурних ініціатив, стала частиною цієї кіноподії.

"Підтримка культурних ініціатив є для нас важливою частиною місії компанії. Ми прагнемо розвивати українське кіно та сприяти його популяризації, адже якісний кінематограф – це також внесок у майбутнє нашої культури", – зазначила Катерина Садовая, CEO VODA UA.

"Дім за склом" вийшов у всеукраїнський прокат 30 січня.