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VODA UA поддержала допремьерный показ детективного триллера "Дім за склом"

Пятница 31 января 2025 17:40
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VODA UA поддержала допремьерный показ детективного триллера "Дім за склом" Фото: VODA UA поддержала допремьерный показ детективного триллера "Дім за склом" (пресс-)
Автор: Сергей Новиков

Украинский бренд питьевой воды VODA UA выступил партнером допремьерного показа украинского детективного триллера "Дім за склом", который состоялся 29 января в киевском кинотеатре "Жовтень".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение бренда.

Фильм рассказывает историю талантливого архитектора Виктории, которая оказывается в центре сложных испытаний. Ее дочь Алиса внезапно исчезает, а саму Викторию обвиняют в распространении наркотиков. В отчаянном поиске правды она берется за собственное расследование, пытаясь защитить дочь, сохранить репутацию и реализовать важный профессиональный проект.

VODA UA поддержала допремьерный показ детективного триллера &quot;Дім за склом&quot;

VODA UA, известная поддержкой культурных инициатив, стала частью этого кинособытия.

"Поддержка культурных инициатив является для нас важной частью миссии компании. Мы стремимся развивать украинское кино и способствовать его популяризации, ведь качественный кинематограф - это также вклад в будущее нашей культуры", - отметила Екатерина Садовая, CEO VODA UA.

VODA UA поддержала допремьерный показ детективного триллера &quot;Дім за склом&quot;

"Дім за склом" вышел во всеукраинский прокат 30 января.

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