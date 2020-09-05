Вода из супермаркетов может быть опасной: какая именно

Вода из супермаркетов может нести угрозу для организма. Речь идет о бутилированной воде в пластиковой таре, которая долго простояла на полке магазина.

Врач-диетолог Анжелика Дюваль назвала такую воду "застойной" и посоветовала отказаться от такой покупки, пишет zdorovia.com.ua.

Дело в том, что такая вода, которая подолгу стоит на стенде магазина, под воздействием света становится жидкостью, которая не только не полезна, но и даже опасна для организма.

Специалист говорит, чтобы жидкость давала оздоровительный эффект, она должна быть проточной и свежей.

"Вода должна быть текучая, поэтому лучше всего устанавливать фильтры дома и брать воду оттуда с собой", - поделилась врач.

Она также посоветовала пить воду правильно. За раз нельзя выпивать более одного стакана. И днем каждый час нужно делать по несколько глотков воды.

А вот альтернативную жидкость - кофе, сок, чай, суп - нельзя считать хорошими источниками воды для организма. Ведь чем чище влага, тем быстрее она попадает в клетки и тем быстрее в них работает.

Кроме того, лечебным эффектом обладает теплая вода, которая употребляется за 15-20 минут до еды, а также утром перед завтраком.

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