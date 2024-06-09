Вода з пластикових пляшок небезпечна для здоров'я: експерт назвала головну загрозу

Чому вода з бутельованих пляшок небезпечна

За словами експерта з харчової безпеки Сари Лоусон, людям слід з обережністю пити воду з пляшок влітку. Йдеться про рідину, яка перебувала на сонці або нагрілася від спеки.

Річ у тому, що пластикові пляшки містять шкідливі хімікати, але вони не несуть загрози, поки не нагріваються. Коли ж спека лютує, небезпека зростає.

"Не пийте бутельовану воду, яку залишили на сонці або в гарячому середовищі, як-от автомобіль", - наголошує Лоусон.

Експерт запевняє, що після вживання такої води можуть виникнути проблеми зі здоров'ям. Ознаки того, що пляшка виділила хімікати, такі:

запаморочення

головний біль

проблеми з гормонами.

У чому небезпека пластикових пляшок (ілюстрація: Getty Images)

Як вберегтися від хімікатів

Влітку намагайтеся зберігати бутельовану воду у холодильниках або ж поруч з льодом. Якщо ви купуєте її в магазині, то на місці перевіряйте, аби вона не була теплою.

"Важливо зберігати водний баланс, але пити воду, яку залишили на теплі, небезпечно. Завжди зберігайте воду в пляшках прохолодною, щоб захистити своє здоров'я", - заявила Лоусон.

Також видання навело у приклад дослідження, які було проведено у 2014 році. Тоді науковці з'ясували, що хімікати (сурма та бісфенол А) дійсно вимивалися з пляшки, якщо її нагрівали до 70 градусів.