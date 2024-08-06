Вода в пластикових пляшках може бути небезпечною для гіпертоніків: нове дослідження

Що показало дослідження

Дослідження показало, що вживання напоїв із пластикових пляшок може підвищити артеріальний тиск через потрапляння мікропластику в кров.

Як випливає з назви, мікропластик - це дрібні частинки пластику, які містяться в переважній більшості продуктів харчування та води.

Потрапляючи всередину, ці частинки можуть проникати через клітинні бар’єри в кишечнику та легенях і переходити до кровотоку та інших тканин організму.

Цікаво, що нове дослідження, проведене групою вчених з факультету медицини Дунайського приватного університету в Австрії, виявило, що артеріальний тиск значно знизився, коли учасники перестали вживати рідину з пластикових і скляних пляшок і пили лише воду з-під крана протягом двох тижнів.

Висновки

Результати наукової роботи вперше свідчать про те, що зменшення використання пластику потенційно може знизити артеріальний тиск, ймовірно, через зменшення об’єму частинок пластику в крові.

Раніше вчені встановили, що люди споживають 5 грамів мікропластику щотижня, або приблизно вагу кредитної картки.

Мікропластик також був виявлений в напоях у скляних пляшках. У дослідженні Danube артеріальний тиск учасників вимірювали на початку та протягом усього дослідження.

"Після обширних досліджень ми дійшли висновку, що слід уникати напоїв, упакованих у пластикові пляшки", - повідомляють науковці.

Також окремі дослідження показали, що кип’ятіння та фільтрація водопровідної води може зменшити присутність мікропластику (і нанопластику) майже на 90%.