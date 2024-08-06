RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вода в пластиковых бутылках может быть опасна для гипертоников: новое исследование

Фото: Чем опасна вода в бутылках (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Питье из пластиковых бутылок может быть ядовитым для вашего здоровья, а вода прямо из крана может спасти вашу жизнь.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Microplastics.

Что показало исследование

Исследование показало, что употребление напитков из пластиковых бутылок может повысить артериальное давление из-за попадания микропластика в кровь.

Как следует из названия, микропластик – это мелкие частицы пластика, содержащиеся в подавляющем большинстве продуктов питания и воды.

Попадая внутрь эти частицы могут проникать через клеточные барьеры в кишечнике и легких и переходить к кровотоку и другим тканям организма.

Интересно, что новое исследование, проведенное группой ученых с факультета медицины Дунайского частного университета в Австрии, выявило, что артериальное давление значительно снизилось, когда участники перестали употреблять жидкость из пластиковых и стеклянных бутылок и пили только воду из крана в течение двух недель.

Выводы

Результаты научной работы впервые свидетельствуют о том, что уменьшение использования пластика потенциально может снизить АД, вероятно, из-за уменьшения объема частиц пластика в крови.

Ранее ученые установили, что люди потребляют 5 граммов микропластика еженедельно, или примерно вес кредитной карты.

Микропластик также был обнаружен в напитках в стеклянных бутылках. В исследовании Danube артериальное давление участников измерялось в начале и на протяжении всего исследования.

"После обширных исследований мы пришли к выводу, что следует избегать напитков, упакованных в пластиковые бутылки", - сообщают ученые.

Также отдельные исследования показали, что кипячение и фильтрация водопроводной воды может снизить присутствие микропластика (и нанопластика) почти на 90%.

 

Читайте также, что во многих шоколадках найдены тяжелые металлы.

Напомним, что ученые обнаружили продукт, который убережет от депрессии, если его есть три раза в день.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЗдоровьеНапиткиИсследователи