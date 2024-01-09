Вода в пластикових пляшках може бути небезпечнішою, ніж вважалося раніше

Дослідники виявили сотні тисяч пластикових частинок у літрових пляшках із водою. 90% з них досить малі, щоб потрапити в кровотік людини. Стандартна пляшка 1 літр містить у середньому близько 240 000 пластикових фрагментів.

За даними вчених, багато цих фрагментів історично залишалися непоміченими, припускаючи, що проблеми зі здоров'ям, пов'язані з пластиковим забрудненням, можуть бути істотно недооцінені.

Нове дослідження є першим, у якому оцінюється наявність у бутильованій воді "нанопластиків" - пластикових частинок завдовжки менш як 1 мікрометр, або однієї сімдесятої ширини пляшки.

Результати показують, що вода в пляшках може містити в 100 разів більше пластикових частинок, ніж передбачалося раніше, оскільки раніше дослідження враховували тільки мікропластик або шматочки пластику розміром від 1 до 5000 мікрометрів.

Нанопластики становлять більшу загрозу для здоров'я людини, ніж мікропластики, оскільки вони досить малі, щоб проникати в клітини людини, потрапляти в кровотік та впливати на органи. Нанопластики можуть проникати через плаценту в організм майбутньої дитини. Вчені давно підозрювали їхню присутність у бутильованій воді, але у них не було технології для ідентифікації окремих наночастинок.

Співавтори дослідження винайшли нову техніку мікроскопії, запрограмували алгоритм, заснований на даних, та використали обидва методи для аналізу приблизно 25 літрових пляшок води популярних брендів. У кожному літрі вони виявили від 110 000 до 370 000 крихітних пластикових частинок, 90% із яких – нанопластики.

Провідний автор дослідження та аспірант Колумбійського університету Найсін Цянь стверджує, що це дослідження є потужним інструментом для розв'язання проблем аналізу нанопластиків, що обіцяє усунути нинішню прогалину у знаннях про пластикове забруднення на нанорівні.

Дослідники зупинилися на семи поширених типах пластику, включаючи поліетилентерефталат (ПЕТ), з якого виготовлено багато пляшок для води, та поліамід, що часто використовується у фільтрах для очищення води перед її розливом у пляшки. Але вони також виявили у воді безліч невідомих наночастинок. Якщо щось із цього також є нанопластиком, поширеність пластику в бутильованій воді може бути ще вищою.

Щороку у світі виробляється понад 450 мільйонів тонн пластику, більшість якого зрештою опиняється на звалищах. Переважна більшість пластику не розкладається природним шляхом, а згодом розпадається на дрібніші шматочки. Крихітні шматочки пластику також часто випадають із виробів, що містять пластик, під час їх використання, у тому числі з багатьох синтетичних тканин.

Хоча забруднення пластиком існує всюди на Землі, вода в пляшках становить особливий інтерес для вчених через її здатність потрапляти в організм людини частки пластику.