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Вода в бульбашках, риби біля берега. В одному із парків Києва – катастрофа з озерами (фото)

У Голосіївському парку Києва - катастрофа з озерами (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Голосіївському парку Києва 6 червня в Оріхуватських ставках з'явилися бульбашки, а риба підпливла до берега.

Про це повідомила активістка Олена Деньга у групі "Сусіди. Голосіївський район" у Facebook.

Що відбувається з озерами у Голосіївському парку

Зазначається, що станом на 6 червня 2023 року вся водна гладь озер вкрита бульбашками, а риба підпливла до берегів.

Олена повідомила, що зараз вона особисто збирає матеріали для підготовки петиції про порятунок ставків, щоби актуалізувати цю проблему. Така ситуація з водоймищами виникає вже не вперше і її потрібно вирішувати.

"Не раз писалися заяви, інформувалися відповідальні КП та установи, Міністерство захисту навколишнього середовища та Екологічна інспекція Києва в курсі ситуації, як і всі причетні. Наші ставки на балансі КП УЗН Голосіївського району. Що сказати? Бездіяльність... та безкарність", - написала вона.

На ставках у Голосіївському парку з'явилися бульбашки (фото: facebook.com/groups)

Ситуація з озерами – катастрофічна

Зазначимо, що озера є частиною Національного природного парку "Голосіївський". З 2020 року у них систематично зливають відходи.

Викиди в Голосіївські ставки відбуваються постійно, тому що поруч із парком розташовуються зливні труби. Наприклад, в результаті останнього скидання стан водойм став критичним: вода в озерах змінила колір і мала різкий запах аміаку.

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