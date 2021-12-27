Явные признаки, что вас "разводит" врач: названы бесполезные назначения и "фуфломицины"

Медик объяснил, что нет такого понятия "врач от Бога", а нормальным специалистам становится не по себе, когда они слышат эту фразу.

"Люди, далекие от медицины, оценивают врачей по внешнему виду и по манере общения (иногда вешать лапшу). У человека без медицинского образования нет компетенций, позволяющих оценить адекватность назначений или действий врача", - написал Кудрявцев.

Он отметил, что здравоохранение развитых стран работает в рамках медицины, основанной на доказательствах.

Признаки, что перед вами некомпетентный врач