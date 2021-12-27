Явные признаки, что вас "разводит" врач: названы бесполезные назначения и "фуфломицины"

Украинцам рассказали, как понять, что перед вами некомпетентный врач, который на вас наживается. Такие медики могут быть даже опасны для вашего здоровья.
О них рассказал врач-уролог Юрий Кудрявцев в группе "Доказові батьки" на Facebook.
Медик объяснил, что нет такого понятия "врач от Бога", а нормальным специалистам становится не по себе, когда они слышат эту фразу.
"Люди, далекие от медицины, оценивают врачей по внешнему виду и по манере общения (иногда вешать лапшу). У человека без медицинского образования нет компетенций, позволяющих оценить адекватность назначений или действий врача", - написал Кудрявцев.
Он отметил, что здравоохранение развитых стран работает в рамках медицины, основанной на доказательствах.
Признаки, что перед вами некомпетентный врач
Назначаются БАДы
Назначаются препараты "на травах", с целью растворения камней
Различные варианты "рассасывающих" ферментов - типа сераты, L-лизинов, вытяжки из простаты или других органов крупного рогатого скота
Витамины "для повышения потенции"
Массаж предстательной железы (еще одна дикость)
Врач настаивает на операции по поводу аденомы простаты на основании просто того, что у вас большая простата (без исследования мочеиспускания, урофлуометрии и онкомаркеров предстательной железы)
Лечение заболеваний предстательной железы "эндолимфатическими" уколами в паховую область или эндокавернозными инъекциями в половой член (чистое шарлатанство)
"Дробление" и "рассасывание" камней простаты: как аппаратами так и препаратами
Большинство видов физиопроцедур
Санаторно-курортное лечение (может иметь рекреационный характер, как любой курорт или отель)
Сюда же всевозможные грязи и т.п. в прямую кишку или в виде трусов (отвлекающий эффект для людей, нуждающихся в психотерапии)