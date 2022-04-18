Внутренние переселенцы В "Дие" могут получить 2000 грн помощи: названа дата

Ежемесячно украинцы могут получать по 2000 гривен на каждого взрослого и по 3000 гривен на ребенка или человека с инвалидностью.

Когда функция появится в Дие

Вынужденные переселенцы в Украине смогут оформить выплаты в размере 2000 грн (3000 грн для детей и лиц с инвалидностью) через приложение "Дія" уже с 20 апреля.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.

Как оформить эту помощь

Зарегистрироваться на получение помощи можно через "Дія" или в ближайшем Центре оказания административных услуг (ЦНАП). Деньги будут выплачиваться ежемесячно на протяжении военного положения и еще один месяц после окончания. Получать эти средства можно на банковскую карту – при оформлении нужно указать номер счета в формате IBAN.

Нужно заполнить заявление – фамилия, имя, отчество, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, дату рождения, сведения о зарегистрированном месте проживания, адрес фактического места проживания и контактный номер телефона.

Также нужно указать номер текущего счета для зачисления средств "єПідтримка" или номер банковского счета по стандарту IBAN для выплаты пособия, наличие статуса лица с инвалидностью и данные о несовершеннолетних детях, которые переместились вместе с вами. Информацию о детях указывает только один родитель.

Кто имеет право на получение такой помощи

Украинцы с оккупированной территории АР Крым и Севастополя.

Украинцы с территории активных боевых действий и те, кто получил справку о нахождении на учете внутренне перемещенных лиц.

Документы о назначении помощи могут также подать несовершеннолетние дети, которые прибыли без сопровождения родителей.

Заявление малолетним детям могут оформить ближайшие родственники (бабушка, дедушка, прабабушка, прадед, совершеннолетние братья и сестры, тетя, дядя, отчим, мачеха).