Внушительная сумма: жена Павлика рассекретила свой заработок в Instagram

В целом, благодаря рекламе, Екатерина может зарабатывать около 10 тысяч долларов в месяц.

"Десятки тысяч долларов. Месяц на месяц не приходится, на каждый месяц у меня реклама. Бывает у более мелких блогеров, бывает у более крупных блогеров", - подчеркнула Екатерина.

Но при этом блогер также вкладывает в развитие своего блога "десятки тысяч долларов".

"Вот декабрь был активным. Я заработала около 10 тыс долларов. Но я и вложила в ноябре более 5 тыс долларов", - рассказала Репяхова.

По словам девушки, она проводит в Instagram около шести часов в день. У Екатерины более 172 тысяч подписчиков, с которыми она делится подробностями жизни своей и своей семьи - блогер признается, что уже не представляет своей жизни без популярной социальной сети, ведь это ее работа, заработок, хобби и жизнь.

Фото: Жена Павлика рассказала, сколько зарабатывает на своем блоге (instagram.com/repyahovakate)

Родные и муж молодой мамы не всегда относились к такому заработку денег положительно. Однако увидев ее доходы в блоге, начали поддерживать.

"Муж жалуется все время, говорит, "откладывай телефон". Тогда еще не было заработка такого, как сейчас. Но, когда увидели, что это приносит деньги, удовольствие, что это мой смысл жизни, то начали относиться более серьезно", - отметила Репяхова.

Павлик уже даже привык к семейным фотосессиям с женой и сыном, которые регулярно делает Екатерина.

Фото: Екатерина часто публикует кадры из семейных фотосессий с мужем и сыном (instagram.com/repyahovakate)