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Внуки воюють на фронті: 102-річна українка, яка пережила Голодомор, плете маскувальні сітки

В Україні бабуся плете маскувальні сітки для військових (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

102-річна українська пенсіонерка із села Ходорків Житомирської області Любов Ярош плете маскувальні сітки для армії. Жінка пережила три Голодомори, тому усіма силами намагається наблизити перемогу України.

Про це повідомляє CNN.

Внуки воюють на фронті

Жінка народилась 1920 року. Троє її внуків захищають країну на фронті, і це ще більше посилює її болючі спогади про власне дитинство.

"Тоді не було чого їсти. Ми їли листя липи... і кропиву. Ми перемелювали ці дикорослі рослини на борошно, пекли з неї. Це те, що ми їли під час голоду", - розповіла жінка про своє життя під час Голодомору 1932-1933 років.

Любов Ярош (фото: CNN)

За словами жінки, тоді за наказом Сталіна в українських селян забрали все зерно, щоб забезпечити індустріалізацію та придушити національний опір.

Свідоцтво про народження (фото: CNN)

Ярош зазначила, що у 13 років бачила, як її старший брат та сестра загинули під час найстрашнішого масового голоду в Україні.

"Я була повністю опухлою. У мене опухли ноги, опухли руки. Я була така хвора. Я думала, що помру", - розповіла вона.

Видання зазначила, що в той період Кремль прагнув позбавити Україну від незалежних хліборобів, від її мови, історії та незалежності. Зараз це намагається зробити російський президент Володимир Путін, який розпочав повномаштабну війну проти України.

Як жінка допомогає армії

Через 90 років 102-річна українка відмовляється прийняти нову агресію Росії. Її ненависть до цієї країни видно, коли вона показує жест перерізання горла.

"Потрібно росіян винищити, щоб не залишилося жодного. Тільки тоді може бути якийсь мир", - сказала Ярош.

Любов Ярош плете маскувальні сітки (фото: CNN)

Раніше ми повідомляли, що вдова українського бійця віддала гроші із компенсації за його загибель на потреби для ЗСУ.

Також ми писали, що бабуся з Маріуполя освоїла автомат і прославилася на весь світ.

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