Внуки воюют на фронте

Женщина родилась в 1920 году. Трое ее внуков защищают страну на фронте, и это еще больше усугубляет ее болезненные воспоминания о собственном детстве.

"Тогда нечего было есть. Мы ели листья липы... и крапиву. Мы перемалывали эти дикорастущие растения на муку, пекли из нее. Это то, что мы ели во время голода", - рассказала женщина о своей жизни во время Голодомора 1932 -1933 годов.

Любовь Ярош (фото: CNN)

По словам женщины, тогда по приказу Сталина у украинских крестьян забрали все зерно, чтобы обеспечить индустриализацию и подавить национальное сопротивление.

Свидетельство о рождении (фото: CNN)

Ярош отметила, что в 13 лет видела, как ее старший брат и сестра погибли во время страшного массового голода в Украине.

"Я была полностью опухшей. У меня опухли ноги, опухли руки. Я была так больна. Я думала, что умру", - рассказала она.

Тогда стремились избавить Украину от независимых земледельцев, от ее языка, истории и независимости. Сейчас это пытается сделать российский президент Владимир Путин, начавший полномасштабную войну против Украины.

Как женщина помогает армии

Спустя 90 лет 102-летняя украинка отказывается принять новую агрессию России. Ее ненависть к этой стране видна, когда она показывает жест перерезания горла.

"Нужно россиян уничтожить, чтобы не осталось ни одного. Только тогда может быть какой-нибудь мир", - сказала Ярош.

Любовь Ярош плетет маскировочные сетки (фото: CNN)