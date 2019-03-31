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Внук Порошенко чуть не порвал бюллетень: курьез попал на видео

STYLERКурьезы    31.03.2019 - 16:12
Внук Порошенко чуть не порвал бюллетень: курьез попал на видео
Внук Порошенко на выборах 2019 наступил на бюллетень (коллаж РБК-Украина)

На выборах 2019 внук Петра Порошенко наступил на бюллетень и чуть не порвал его

Выборы 2019 в самом разгаре. Не обходится и без казусов. Так, во время голосования Петра Порошенко в киевским Доме Офицеров, куда он прибыл со своей семьей, его внук наступил на бюллетень и чуть не порвал его.

Это произошло после того, как действующий президент Украины отдал документ с уже поставленной отметкой ребенку. 5-летний Петр нес бюллетень к урне, но по дороге уронил его и наступил на него ногой. В результате бюллетень чуть не разорвался на части. Но, к счастью, все обошлось. Ведь если бы бюллетень все таки порвался, то он считался бы недействительным, а голос Порошенко не был бы учтен на выборах президента.

Отметим, что "спасла" бюллетень одна из дочерей Петра Порошенко, которая быстро сориентировалась и подняла его с пола. Бросал же документ в урну лично президент со словами о том, что "сегодня украинский народ делает ответственный выбор".

"Голосуем за свободное, счастливое и безбедное будущее Украины!" - сказал Порошенко во время голосования.

Внук Порошенко на выборах 2019 наступил на бюллетень (видео: YouTube/Страна.ua)

Добавим, что почти все время, пока Порошенко был на избирательном участке, его окружала толпа из охранников и журналистов. 

 

Порошенко проголосовал на выборах 2019 (фото: РБК-Украина)

Кстати, посмотреть, как голосовали на выборах 2019 Уляна Супрун, Олег Ляшко, Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко и другие политики и чиновники, можно в нашем материале.

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