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Онук Порошенко ледь не порвав бюлетень: курйоз потрапив на відео

STYLERКурйози    31.03.2019 - 16:12
Онук Порошенко ледь не порвав бюлетень: курйоз потрапив на відео
Онук Порошенка на виборах 2019 наступив на бюлетень (колаж РБК-Україна)

На виборах 2019 онук Петра Порошенка наступив на бюлетень і ледь не порвав його

Вибори 2019 в самому розпалі. Не обходиться і без казусів. Так, під час голосування Петра Порошенка в київському Будинку Офіцерів, куди він прибув зі своєю сім'єю, його онук наступив на бюлетень і ледь не порвав його.

Це сталося після того, як чинний президент України віддав документ з вже поставленої відміткою дитині. 5-річний Петро ніс бюлетень до урни, але по дорозі впустив його і наступив на нього ногою. В результаті бюлетень ледь не розірвався на частини. Але, на щастя, все обійшлося. Адже якби бюлетень все таки порвався, то він вважався б недійсним, а голос Порошенка не був би врахований на виборах президента.

Відзначимо, що "врятувала" бюлетень одна з дочок Петра Порошенка, яка швидко зорієнтувалася і підняла його з підлоги. Кидав же документ в урну особисто президент зі словами про те, що "сьогодні український народ робить відповідальний вибір".

"Голосуємо за вільне, щасливе і заможне майбутнє України!" - сказав Порошенко під час голосування.

Онук Порошенка на виборах 2019 наступив на бюлетень (відео: YouTube/Країна.ua)

Додамо, що майже весь час, поки Порошенко був на виборчій дільниці, його оточувала юрба з охоронців та журналістів.

 

Порошенко проголосував на виборах 2019 (фото: РБК-Україна)

До речі, подивитися, як голосували на виборах 2019 Уляна Супрун, Олег Ляшко, Володимир Зеленський, Юлія Тимошенко та інші політики і чиновники, можна в нашому матеріалі.

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