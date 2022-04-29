Внучка набила 79-летней украинке патриотическое тату на ноге (видео)

79-летняя винничанка решилась на радикальный для ее возраста шаг - сделать тату. Рисунок на ноге решила сделать патриотичным, потому что скучает по родине.
Об этом сообщает ТСН.
Из-за войны Надежда Радионова вынуждена была бежать в Польшу, где живет ее внучка. Именно она подала женщине идею с татуировкой, а также воплотила замысел.
Пенсионерка долго не колебалась и перешла к воплощению. Какой рисунок выбрать, долго не колебалась. Он, по словам Надежды, символизирует сильных и мужественных духом.
Теперь на голени украинки красуются Тризуб и колоски пшеницы.
"Сделала тату ради Украины. Мне сделала моя внученька родная", - рассказывает женщина.
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