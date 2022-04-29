Онука набила 79-річній українці патріотичне тату на нозі (відео)

Через війну Надія Радіонова змушена була втекти до Польщі, де мешкає її онука. Саме вона подала жінці ідею з татуюванням, а також втілила задум.

Пенсіонерка довго не вагалася і перейшла до втілення. Який малюнок обрати, довго не вагалася. Він, за словами пані Надії, символізує сильних і мужніх духом.

Тепер на гомілці українки красуються Тризуб та колоски пшениці.

"Зробила тату заради України. Мені зробила моя онучечка ріднесенька", - розповідає жінка.