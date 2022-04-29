Онука набила 79-річній українці патріотичне тату на нозі (відео)

79-річна вінничанка вирішилася на радикальний для її віку крок - зробити тату. Малюнок на нозі вирішила зробити патріотичним, бо сумує за батьківщиною.
Про це повідомляє ТСН.
Через війну Надія Радіонова змушена була втекти до Польщі, де мешкає її онука. Саме вона подала жінці ідею з татуюванням, а також втілила задум.
Пенсіонерка довго не вагалася і перейшла до втілення. Який малюнок обрати, довго не вагалася. Він, за словами пані Надії, символізує сильних і мужніх духом.
Тепер на гомілці українки красуються Тризуб та колоски пшениці.
"Зробила тату заради України. Мені зробила моя онучечка ріднесенька", - розповідає жінка.
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