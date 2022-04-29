RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Онука набила 79-річній українці патріотичне тату на нозі (відео)

Колаж РБК-Україна: 79-річна українка набила собі патріотичне тату
Автор: Світлана Мащенко

79-річна вінничанка вирішилася на радикальний для її віку крок - зробити тату. Малюнок на нозі вирішила зробити патріотичним, бо сумує за батьківщиною.

Про це повідомляє ТСН.

Через війну Надія Радіонова змушена була втекти до Польщі, де мешкає її онука. Саме вона подала жінці ідею з татуюванням, а також втілила задум.

Пенсіонерка довго не вагалася і перейшла до втілення. Який малюнок обрати, довго не вагалася. Він, за словами пані Надії, символізує сильних і мужніх духом.

Тепер на гомілці українки красуються Тризуб та колоски пшениці.

"Зробила тату заради України. Мені зробила моя онучечка ріднесенька", - розповідає жінка.

Раніше ми писали, що 21-річна Ганна з Бучі розповіла про жахи окупації. Вона народила донечку на підлозі власної квартири.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТатуВійна Росії проти України