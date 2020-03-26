ВНО и учебный год в 2020 году: в Минобразования решили, что делать со школьниками

Карантин в Украине из-за угрозы распространения коронавируса продлили до 24 апреля, а это значит, что школьники будут продолжать обучение дистанционно. Что будут делать дальше со школьниками, рассказала и. о. министра образования и науки Людмила Мандзий.

Она сообщила, что учебный год для всех классов, кроме выпускного одиннадцатого, могут продлить до 1 июля. По словам Мандзий, в министерстве рассматривают несколько вариантов для окончания учебного года в Украине. Окончательное решение будет приниматься тогда, когда станут понятны сроки окончания карантина.

"По одному сценарию учебный год заканчивается 1 июля. Если будет возможность продолжить обучение в школах, то в мае или июне мы вернемся за парты. Обобщим материал, изложенный ученикам дистанционно, подведем итоги", - сказала и. о. министра.

Для выпускников также есть два возможных варианта. В первом случае пробное внешнее независимое оценивание проведут в мае, а основное ВНО после 20 июня. Во втором варианте – и пробное и основное тестирование передвинут на июнь.

"В любом случае мы готовы провести внешнее независимое оценивание. Это зависит от времени, когда будет закончен карантин. Окончание учебного года для выпускников 11-го класса будет зависеть от окончания основной сессии ВНО", - добавила Мандзий.

Есть изменения и для учеников 4-х и 9-х классов. Для них будет отменена государственная итоговая аттестация в 2020 году.

Напомним, ранее мы писали о том, что школам рассказали, как продолжать обучение во время карантина и весенних каникул.