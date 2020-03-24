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Карантин и весенние каникулы: когда школьники смогут вернуться к обучению

STYLERКоронавирус    24.03.2020 - 15:53
Карантин и весенние каникулы: когда школьники смогут вернуться к обучению
Карантин в Украине и Киеве (Коллаж РБК-Украина)

Каратин в Украине совпал с весенними каникулами - как будут учиться дети дальше

Карантин в Украине был введен в целях недопущения инфицирования коронавирусом и с 12 марта до 3 апреля все школьники были отправлены по домам. Руководство учебных заведений придумало, как организовать учебный процесс в условиях карантина, но с понедельника, 23 марта, у многих школ по плану – весенние каникулы. Как будут учиться дети и будет ли продолжен карантин – в материале Styler.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, говорить о возобновлении учебного процесса в школах пока рано, так как борьба с коронавирусом только начинается.

"Пока рано говорить о сроках возобновления учебного процесса, потому что борьба с болезнью в Украине только начинается. Когда ситуация нормализуется - мы сможем говорить о восстановлении обучения", - заявил мэр Киева на брифинге 24 марта и отметил, что остановка учебного процесса была правильным и своевременным шагом.

На данный момент в Украине делают все возможное, чтобы дети продолжали обучение и не отстали от учебного плана – все домашние задания дают онлайн, телеканалы транслируют роки.

Одновременно с этим, омбудсмен по образованию Сергей Горбачев рассказал, что в тех школах, где были запланированы каникулы с 23 по 29 марта, должны дать отдых детях.

"Еще в 2017 году учебным заведениям предоставили право устанавливать структуру и продолжительность учебного года и отдыха (то есть каникулы) между ними. Есть только требование – продолжительность каникул в течение учебного года не может составлять менее 30 календарных дней", - написал Горбачев на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что у всех впереди сложный период жизни в условиях карантина и не стоит забирать у детей запланированные каникулы. Учителям эта передышка также будет нужна, чтобы проанализировать опыт и подготовиться к обучению детей с 30 марта.

Карантин и весенние каникулы: когда школьники смогут вернуться к обучениюНапомним, ранее мы сообщали о том, что у Зеленского рассказали, когда в Украине может закончиться карантин.

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