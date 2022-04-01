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ВНО в 2022 году: как выпускникам зарегистрироваться на сдачу теста

Новина українською →
Пятница 01 апреля 2022 19:05
ВНО в 2022 году: как выпускникам зарегистрироваться на сдачу теста Фото: Как зарегистрироваться для сдачи теста на ВНО (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

ВНО в Украине в 2022 году из-за военной агрессии России, будет проводиться по упрощенной процедуре. Верховная Рада 24 марта отменила проведение ВНО в обычно формате и заменила его альтернативной моделью тестирования.

Как выпускникам зарегистрироваться на сдачу этого теста – читайте ниже.

В Министерстве образования пока еще разрабатывают документы о порядке поступления. Но абитуриенты уже могут воспользоваться системой Украинского центра оценивания качества образования для участия в ВНО и зарегистрироваться в базе потенциальных участников тестирования.

Как это сделать:

1. До 9 апреля создайте и внимательно заполните регистрационную карту на сайте Украинского центра оценивания качества образования. Несмотря на отмену ВНО, заполните также поле для выбора предметов.

2. Соберите пакет регистрационных документов:

  • Распечатайте регистрационную карточку по возможности
  • Заполните от руки заявление об участии в тестировании
  • Добавьте копию паспортного документа (при необходимости медицинскую выписку о необходимости создания для вас специальных условий для прохождения тестирования)

3. Передайте пакет документов руководителю заведения образования, где вы учитесь. Если такой возможности нет или вы находитесь на территории боевых действий, достаточно просто сформировать регистрационную карточку.

4. Если вы выпускник прошлых годов, отправьте пакет документов самостоятельно на адрес Винницкого регионального центра оценивания качества образования или на почту: [email protected]

5. Ожидайте детали по поводу входа на свою информационную страницу и следите за новостями на сайте Центра.

Если вы зарегистрировались для участия в ВНО и имеете сертификат участника ВНО – можете уже заходить на свою информационную страницу.

Если вы зарегистрировались для участия в ВНО, но у вас еще нет сертификата – ждите детали по поводу входа на свою информационную страницу.

ВНО в 2022 году: как выпускникам зарегистрироваться на сдачу тестаВНО в 2022 году: как выпускникам зарегистрироваться на сдачу теста

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как в 2022 году будет проходить ВНО и другие тестирования.

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