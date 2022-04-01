ЗНО у 2022 році: як випускникам зареєструватися на складання тесту

ЗНО в Україні у 2022 році через військову агресію Росії, проводитиметься за спрощеною процедурою. Верховна Рада 24 березня скасувала проведення ЗНО у звичайному форматі та замінила його альтернативною моделлю тестування.

Як випускникам зареєструватися на здачу цього тесту – читайте нижче.

У Міністерстві освіти поки ще розробляють документи про порядок вступу. Але абітурієнти вже можуть скористатися системою Українського центру оцінювання якості освіти для участі у ЗНО та зареєструватися в базі потенційних учасників тестування.

Як це зробити:

1. До 9 квітня створіть та уважно заповніть реєстраційну картку на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Попри скасування ЗНО, заповніть також поле для вибору предметів.

2. Зберіть пакет реєстраційних документів:

Роздрукуйте реєстраційну картку по можливості

Заповніть від руки заяву про участь у тестуванні

Додайте копію паспортного документа (при необхідності медичну виписку про необхідність створення для вас спеціальних умов для проходження тестування)

3. Передайте пакет документів керівнику закладу освіти, де ви вчитеся. Якщо такої можливості немає або ви перебуваєте на території бойових дій, досить просто сформувати реєстраційну картку.

4. Якщо ви випускник минулих років, надішліть пакет документів самостійно на адресу Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти або на пошту: [email protected]

5. Чекайте деталі з приводу входу на свою інформаційну сторінку і стежте за новинами на сайті Центру.

Якщо ви зареєструвалися для участі у ЗНО та маєте сертифікат учасника ЗНО – можете вже заходити на свою інформаційну сторінку.

Якщо ви зареєструвалися для участі у ЗНО, але у вас ще немає сертифіката – чекайте деталі з приводу входу на свою інформаційну сторінку.