Внимание, непогода: 19 ноября часть регионов накроет мокрый снег

Автомобилистам приготовиться! В Украине в ближайшее время испортятся погодные условия.
По данным Sinoptik.ua, 19 ноября в Харьковской, Сумской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областях ожидается мокрый снег.
При этом средняя температура в этих регионах днем будет колебаться в пределах 2-4 градусов, а ночью столбик термометра опустится ниже нуля (до -2...-4).
Из-за таких погодных капризов асфальт может превратиться в зеркало. Будьте внимательны на дорогах, соблюдайте дистанцию и допустимую скорость!
В идеале - просто отложите поездку на пару дней.
Ведь, по прогнозу, уже 20-21 ноября на восток и северо-восток вернутся ясная погода и температура до +9.
Напомним, на днях синоптики обновили прогноз на зиму 2021-2022.