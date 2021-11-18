UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Внимание, непогода: 19 ноября часть регионов накроет мокрый снег

Автор: Артем Горовенко

Автомобилистам приготовиться! В Украине в ближайшее время испортятся погодные условия.

По данным Sinoptik.ua, 19 ноября в Харьковской, Сумской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областях ожидается мокрый снег.

При этом средняя температура в этих регионах днем будет колебаться в пределах 2-4 градусов, а ночью столбик термометра опустится ниже нуля (до -2...-4).

Из-за таких погодных капризов асфальт может превратиться в зеркало. Будьте внимательны на дорогах, соблюдайте дистанцию и допустимую скорость!

В идеале - просто отложите поездку на пару дней.

Ведь, по прогнозу, уже 20-21 ноября на восток и северо-восток вернутся ясная погода и температура до +9.

Напомним, на днях синоптики обновили прогноз на зиму 2021-2022.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине