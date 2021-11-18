Увага, негода: 19 листопада частину регіонів накриє мокрий сніг

Автомобілістам приготуватися! В Україні найближчим часом зіпсуються погодні умови.
За даними Sinoptik.ua, 19 листопада в Харківській, Сумській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській і Полтавській областях очікується мокрий сніг.
При цьому середня температура в цих регіонах удень коливатиметься в межах 2-4 градусів, а вночі стовпчик термометра опуститься нижче нуля (до -2…-4).
Через такі погодні примхи асфальт може перетворитися на дзеркало - будьте уважні на дорогах, дотримуйтеся дистанції та допустимої швидкості!
В ідеалі - просто відкладіть поїздку на кілька днів.
Адже, за прогнозом, уже 20-21 листопада на схід і північний схід повернеться ясна погода та температура до +9.
Нагадаємо, днями синоптики оновили прогноз на зиму 2021-2022.