Увага, негода: 19 листопада частину регіонів накриє мокрий сніг

При цьому середня температура в цих регіонах удень коливатиметься в межах 2-4 градусів, а вночі стовпчик термометра опуститься нижче нуля (до -2…-4).

Через такі погодні примхи асфальт може перетворитися на дзеркало - будьте уважні на дорогах, дотримуйтеся дистанції та допустимої швидкості!

В ідеалі - просто відкладіть поїздку на кілька днів.

Адже, за прогнозом, уже 20-21 листопада на схід і північний схід повернеться ясна погода та температура до +9.