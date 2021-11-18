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Внимание, непогода: 19 ноября часть регионов накроет мокрый снег

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Четверг 18 ноября 2021 12:57
Внимание, непогода: 19 ноября часть регионов накроет мокрый снег Погода в Украине испортится 19 ноября (фото: РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Автомобилистам приготовиться! В Украине в ближайшее время испортятся погодные условия.

По данным Sinoptik.ua, 19 ноября в Харьковской, Сумской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областях ожидается мокрый снег.

При этом средняя температура в этих регионах днем будет колебаться в пределах 2-4 градусов, а ночью столбик термометра опустится ниже нуля (до -2...-4).

Из-за таких погодных капризов асфальт может превратиться в зеркало. Будьте внимательны на дорогах, соблюдайте дистанцию и допустимую скорость!

В идеале - просто отложите поездку на пару дней.

Ведь, по прогнозу, уже 20-21 ноября на восток и северо-восток вернутся ясная погода и температура до +9.

Напомним, на днях синоптики обновили прогноз на зиму 2021-2022.

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