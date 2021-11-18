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Увага, негода: 19 листопада частину регіонів накриє мокрий сніг

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Четвер 18 листопада 2021 12:57
Увага, негода: 19 листопада частину регіонів накриє мокрий сніг Погода в Україні зіпсується 19 листопада (фото: РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Автомобілістам приготуватися! В Україні найближчим часом зіпсуються погодні умови.

За даними Sinoptik.ua, 19 листопада в Харківській, Сумській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській і Полтавській областях очікується мокрий сніг.

При цьому середня температура в цих регіонах удень коливатиметься в межах 2-4 градусів, а вночі стовпчик термометра опуститься нижче нуля (до -2…-4).

Через такі погодні примхи асфальт може перетворитися на дзеркало - будьте уважні на дорогах, дотримуйтеся дистанції та допустимої швидкості!

В ідеалі - просто відкладіть поїздку на кілька днів.

Адже, за прогнозом, уже 20-21 листопада на схід і північний схід повернеться ясна погода та температура до +9.

Нагадаємо, днями синоптики оновили прогноз на зиму 2021-2022.

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