Внезапное изменение: синоптики рассказали, где отступят дожди

Погода в Украине пугает своей непредсказуемостью и аномальными температурами в мае. Однако по прогнозу синоптиков, в некоторых регионах непогода отступит в среду, 8 мая. Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра.

Погода на востоке Украины 8 мая ожидается дождливая, но теплая. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозами. Ночью +10 +12 градусов, днем воздух прогреется до +20 +22 градусов, в Луганской и Харьковской областях +23 +25 градусов.

На юге похолодает и пройдут дожди с грозами. Ночью +7 +9 градусов, днем ожидается +15 +17 градусов, в Николаеве и Херсоне +18 +19 градусов. В Крыму сухо и солнечно. Ночью +8 +10 градусов, днем +15 +17 градусов.

В северных областях пройдут дожди с грозами. Температура воздуха опустится. Ночью +8 +10 градусов, днем столбики термометров покажут +14 +16 градусов.

В западных областях будет солнечно, местами небольшая облачность, но без осадков. Ночная температура воздуха опустится до +2 +4 градусов, днем воздух прогреется до +13 +15 градусов.

В центральной части страны ожидаются небольшие локальные дожди. Ночью +8 +10 градусов, днем воздух прогреется до +16 +18 градусов.

В Киеве 8 мая будет облачно с прояснениями, осадки не прогнозируются. Ночью +7 +9 градусов, днем ожидается всего +12 +14 градусов.

Погода в Украине 8 мая

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцев шокировали неблагоприятным прогнозом погоды.

А также рассказывали о том, что синоптики дали прогноз погоды на ближайшую неделю и рассказали, когда вернется тепло.