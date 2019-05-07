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Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды

Новости » Общество    07.05.2019 - 09:12
Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На западе Украины пройдут сильные дожди

Сегодня, 7 мая, ухудшится погода на западе Украины, в частности, прогнозируются сильные дожди. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что 7 мая в западных областях пройдут сильные дожди, в Карпатах с мокрым снегом. Также ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Ночью 8-9 мая в западных областях прогнозируются заморозки на поверхности почвы до -3 (I уровень опасности, желтый). В Карпатах ожидаются сильные заморозки в воздухе до -3 (II уровень опасности, оранжевый).

Кроме того, в связи с выпадением значительных осадков 7 мая на реках бассейнов Прута и Сирета повысятся уровни воды без негативных последствий.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко предупредила о дождях и "температурных качелях" в Украине. По ее словам, 7 мая циклон Xerxes принесет в страну очередную порцию дождей.

Отметим, относительное потепление придет в Украину в субботу, 11 мая. Несмотря на грозы в Чернигове, Сумах, Полтаве, Черкассах, Виннице, Одессе и столице, в остальных областях ожидается солнечная погода. Ночью потеплеет до +10 градусов, днем ожидается от +17  и выше.

 

Синоптики предупредили о подъеме уровня воды в реках
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