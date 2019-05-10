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Внезапно умер боец ВСУ: что произошло

STYLERЖизнь    10.05.2019 - 13:42
Внезапно умер боец ВСУ: что произошло
Военный ВСУ внезапно умер на Волыни (иллюстративное фото: torange.biz)

Украинский военнослужащий скончался во время отпуска

Военный ВСУ Степан Ковалишин, который находился в отпуске по месту жительства в Гороховском районе Волынской области, скоропостижно скончался. Об этом говорится в сообщении 14 отдельной механизированной бригады в Facebook.

По словам 14 ОМБР, Ковалишин прослужил почти год, и за это время было много чего пережито.

"Командование и личный состав воинской части выражают искренние соболезнования семье и близким нашего собрата. Покойся с миром, солдат! Вечная тебе память!" - отмечают в ОМБР.

Внезапно умер боец ВСУ: что произошло

Военный ВСУ внезапно умер на Волыни (иллюстративное фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Пользователи сети также прокомментировали эту утрату.

  • Вечный покой нашему герою. Если у него остались дети, то просьба передать нам контакты родных, чтобы мы их взяли под свое крыло;
  • Вечная память, честь и слава;
  • Скорбим;
  • Вечная память;
  • Скорбь, печаль, слезы.

Напомним, что видео "ответа" ВСУ на атаки оккупантов поразило сеть. На Донбассе военные ВСУ ликвидировали вражеские боевые машины пехоты. В результате трое боевиков погибли, а еще один получил ранения.

Ранее сообщалось о том, что на Донбассе во время ожесточенных боев 7 мая погиб военнослужащий ВСУ Сергей Дрогин с позывным "Скиф". Боец служил в 24-м отделении штурмового батальона "Айдар" 53-й отдельной механизированной бригады в звании старшего солдата.

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