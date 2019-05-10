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Раптово помер боєць ВСУ: що сталося

STYLERЖиття    10.05.2019 - 13:42
Раптово помер боєць ВСУ: що сталося
Військовий ВСУ раптово помер на Волині (ілюстративне фото: torange.biz)

Український військовослужбовець помер під час відпустки

Військовий ВСУ Степан Ковалишин, який перебував у відпустці за місцем проживання у Горохівському районі Волинської області, раптово помер. Про це йдеться в повідомленні 14 окремої механізованої бригади у Facebook.

За словами 14 ОМБР, Ковалишин прослужив майже рік, і за цей час було багато чого пережито.

"Командування та особовий склад військової частини висловлюють щирі співчуття родині та близьким нашого побратима. Спочивай з миром, солдат! Вічна тобі пам'ять!" - відзначають в ОМБР.

Раптово помер боєць ВСУ: що сталося

Військовий ВСУ раптово помер на Волині (ілюстративне фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

Користувачі мережі також прокоментували цю втрату.

  • Вічний спокій нашому герою. Якщо у нього залишилися діти, то прохання передати нам контакти рідних, щоб ми їх взяли під своє крило;
  • Вічна пам'ять, честь і слава;
  • Сумуємо;
  • Вічна пам'ять;
  • Скорбота, печаль, сльози.

Нагадаємо, що відео "відповіді" ЗСУ на атаки окупантів вразило мережу. На Донбасі військові ВСУ ліквідували ворожі бойові машини піхоти. В результаті троє бойовиків загинули, а ще один отримав поранення.

Раніше повідомлялося про те, що на Донбасі під час запеклих боїв 7 травня загинув військовослужбовець ЗСУ Сергій Дрогин з позивним "Скіф". Боєць служив у 24-му відділенні штурмового батальйону "Айдар" 53-ї окремої механізованої бригади у званні старшого солдата.

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