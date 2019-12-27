Умер известный композитор: автор легендарных хитов

Джерри Херман скончался в США (фото: pixabay.com)

Композитор бродвейских мюзиклов Джерри Херман умер в своем доме

Знаменитый композитор бродвейских мюзиклов Джерри Херман, умер в своем доме в Майями в возрасте 88 лет. Херман скончался в четверг, 26 декабря, от болезни легких. Об этом сообщает Associated Press.

Херман получил премию "Тони" за достижения в области американского театра. За свою продолжительную карьеру он написал музыку и тексты для таких мюзиклов, как "Мэйм", "Хелло, Долли!" и "Клетка для чудаков". При этом постановка "Хелло, Долли!" произвела фурор и собрала 10 призов.

Джерри Херман (фото: flipboard.com)

Крестница Хермана подтвердила его смерть. Он умер от легочных осложнений в своем доме, в котором проживал со своим партнером, брокером по недвижимости Терри Марлером.

Джерри Херман родился в 1931 году в Нью-Йорке. В 1985 году у него обнаружили ВИЧ-инфекцию. При этом композитор называл себя счастливчиком, поскольку ему удалось избежать прогрессирования инфекции из-за лечения экспериментальными препаратами.

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