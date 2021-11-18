Внешне все выглядит нормально: врачи назвали скрытые признаки аутизма у взрослых

Признаки аутизма у взрослого человека заметить намного сложнее, чем у детей. Они могут быть скрытые и неярко выраженные. В детстве у таких детей были проблемы с социализацией и общением, но до определенного времени диагноз аутизм был неизвестен многим врачам.
Как проявляется аутизм у взрослых людей, рассказали в материале издания Express.
Аутизм – это расстройство нервной системы, которое возникает вследствие нарушения развития головного мозга и характеризуется дефицитом социального взаимодействия и общения, а также ограниченными интересами и повторением определенных действий.
Обычно аутизм проявляется у детей в возрасте до 3 лет. Однако более мягкие признаки и симптомы расстройств аутистического спектра могут быть не выявлены в течение многих лет.
Впервые термин "аутизм" был употреблен в 1938 году, но использовался он для обозначения психических расстройств у детей. Более широко спектр расстройств аутистического спектра начал изучаться в 1960-1970-хх годах.
И только в 1980-х годах врачи начали распознавать аутистические расстройства, как отдельный диагноз и ставить его детям с определенными симптомами.
По статистике Национального общества аутистов, на 100 человек в среднем приходится один человек с таким диагнозом.
Аутизм чаще всего врожденное заболевание, но многим людям этот диагноз не ставили в детском возрасте и симптомы стали проявляться только уже во взрослом возрасте.
Аутизм в целом означает только то, что человек иначе воспринимает окружающий мир и общается иначе с другими людьми.
Таким людям сложно понять, что думают или чувствуют другие люди, у них возникают затруднения при понимании информации.
Взрослым людям с расстройствами аутистического спектра бывает сложно понять правила поведения в социуме, такие как запрет на разговоры с людьми.
Они избегают зрительного контакта, не понимают, что такое личное пространство. И могут расстраиваться от того, что кто-то подходит к ним слишком близко или их касается.
Такие люди очень внимательны к мелким деталям, они замечают мелкие узоры, восприимчивы к запахам и звука, которые другие не воспринимают.
Расстройства аутического спектра могут по-разному проявляться у мужчин и женщин. И женщинам диагноз ставят реже, так как отклонения тщательно "маскируются".
Аутичные женщины обычно более спокойные, могут скрывать свои чувства и лучше справляться с социальными ситуациями.
Как утверждают в Национальном обществе аутистов, спектр отклонений в три раза чаще проявляется именно у мужчин. Это объясняется тем, что взрослым женщинам такой диагноз поставить намного сложнее.
По словам ученых, существует "женский фенотип аутизма". Расстройство проявляется такими симптомами, которые не описаны в профильных характеристиках и поэтому диагноз им ставят намного реже.
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