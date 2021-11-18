Внешне все выглядит нормально: врачи назвали скрытые признаки аутизма у взрослых

Что такое аутизм

Аутизм – это расстройство нервной системы, которое возникает вследствие нарушения развития головного мозга и характеризуется дефицитом социального взаимодействия и общения, а также ограниченными интересами и повторением определенных действий.

Обычно аутизм проявляется у детей в возрасте до 3 лет. Однако более мягкие признаки и симптомы расстройств аутистического спектра могут быть не выявлены в течение многих лет.

Впервые термин "аутизм" был употреблен в 1938 году, но использовался он для обозначения психических расстройств у детей. Более широко спектр расстройств аутистического спектра начал изучаться в 1960-1970-хх годах.

И только в 1980-х годах врачи начали распознавать аутистические расстройства, как отдельный диагноз и ставить его детям с определенными симптомами.

По статистике Национального общества аутистов, на 100 человек в среднем приходится один человек с таким диагнозом.

Аутизм чаще всего врожденное заболевание, но многим людям этот диагноз не ставили в детском возрасте и симптомы стали проявляться только уже во взрослом возрасте.

Основные признаки аутизма у взрослых

Аутизм в целом означает только то, что человек иначе воспринимает окружающий мир и общается иначе с другими людьми.

Таким людям сложно понять, что думают или чувствуют другие люди, у них возникают затруднения при понимании информации.

Трудно понять, что чувствуют или думают другие люди

Сильное беспокойство в социальных ситуациях

Трудно заводить друзей, предпочитают находиться в одиночестве

Кажутся грубыми, не заинтересованными в других людях

Трудно описать свои чувства и самочувствие

Восприятие фраз очень буквально, могут не понимать сарказм или фразы типа "сломал голову"

Имеют один и тот же распорядок дня каждый день и очень беспокоятся, если его нужно изменить

Любят тщательно планировать дела, прежде чем начинать их делать

Взрослым людям с расстройствами аутистического спектра бывает сложно понять правила поведения в социуме, такие как запрет на разговоры с людьми.

Они избегают зрительного контакта, не понимают, что такое личное пространство. И могут расстраиваться от того, что кто-то подходит к ним слишком близко или их касается.

Такие люди очень внимательны к мелким деталям, они замечают мелкие узоры, восприимчивы к запахам и звука, которые другие не воспринимают.

Женщинам диагноз ставят реже

Расстройства аутического спектра могут по-разному проявляться у мужчин и женщин. И женщинам диагноз ставят реже, так как отклонения тщательно "маскируются".

Аутичные женщины обычно более спокойные, могут скрывать свои чувства и лучше справляться с социальными ситуациями.

Как утверждают в Национальном обществе аутистов, спектр отклонений в три раза чаще проявляется именно у мужчин. Это объясняется тем, что взрослым женщинам такой диагноз поставить намного сложнее.

По словам ученых, существует "женский фенотип аутизма". Расстройство проявляется такими симптомами, которые не описаны в профильных характеристиках и поэтому диагноз им ставят намного реже.