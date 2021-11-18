Зовні все виглядає нормально: лікарі назвали приховані ознаки аутизму у дорослих

Що таке аутизм

Аутизм - це розлад нервової системи, яке виникає внаслідок порушення розвитку головного мозку і характеризується дефіцитом соціальної взаємодії та спілкування, а також обмеженими інтересами та повторенням певних дій.

Зазвичай аутизм проявляється у дітей у віці до 3 років. Однак більш м'які ознаки та симптоми розладів аутистичного спектра можуть бути не виявлені протягом багатьох років.

Вперше термін "аутизм" був вжитий в 1938 році, але використовувався він для позначення психічних розладів у дітей. Більш широко спектр розладів аутистичного спектра почав вивчатися в 1960-1970-хх роках.

І тільки в 1980-х роках лікарі почали розпізнавати аутистичні розлади, як окремий діагноз і ставити його дітям з певними симптомами.

За статистикою Національного товариства аутистів, на 100 осіб в середньому припадає одна людина з таким діагнозом.

Аутизм найчастіше вроджене захворювання, але багатьом людям цей діагноз не ставили в дитячому віці й симптоми стали проявлятися тільки вже в дорослому віці.

Основні ознаки аутизму у дорослих

Аутизм в цілому означає тільки те, що людина інакше сприймає навколишній світ і спілкується інакше з іншими людьми.

Таким людям складно зрозуміти, що думають або відчувають інші люди, у них виникають труднощі при розумінні інформації.

Важко зрозуміти, що відчувають або думають інші люди

Сильне занепокоєння в соціальних ситуаціях

Важко заводити друзів, вважають за краще перебувати на самоті

Здаються грубими, не зацікавленими в інших людях

Важко описати свої почуття і самопочуття

Сприйняття фраз дуже буквальне, можуть не розуміти сарказм або фрази типу "зламав голову"

Мають один і той же розпорядок дня кожен день і дуже нервують, якщо його потрібно змінити

Люблять ретельно планувати справи, перш ніж починати їх робити

Дорослим людям з розладами аутистичного спектра буває складно зрозуміти правила поведінки в соціумі, такі як заборона на розмови з людьми.

Вони уникають зорового контакту, не розуміють, що таке особистий простір. І можуть засмучуватися від того, що хтось підходить до них занадто близько або їх торкається.

Такі люди дуже уважні до дрібних деталей, вони помічають дрібні візерунки, сприйнятливі до запахів і звуку, які інші не сприймають.

Жінкам діагноз ставлять рідше

Розлади аутичного спектра можуть по-різному проявлятися у чоловіків і жінок. І жінкам діагноз ставлять рідше, оскільки відхилення ретельно "маскуються".

Аутичні жінки зазвичай більш спокійні, можуть приховувати свої почуття і краще справлятися з соціальними ситуаціями.

Як стверджують в Національному суспільстві аутистів, спектр відхилень в три рази частіше проявляється саме у чоловіків. Це пояснюється тим, що дорослим жінкам такий діагноз поставити набагато складніше.

За словами вчених, існує "жіночий фенотип аутизму". Розлад проявляється такими симптомами, які не описані в профільних характеристиках і тому діагноз їм ставлять набагато рідше.