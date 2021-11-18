Зовні все виглядає нормально: лікарі назвали приховані ознаки аутизму у дорослих

Ознаки аутизму у дорослої людини помітити набагато складніше, ніж у дітей. Вони можуть бути приховані та неяскраво виражені. У дитинстві у таких дітей були проблеми з соціалізацією і спілкуванням, але до певного часу діагноз аутизм був невідомий багатьом лікарям.
Як проявляється аутизм у дорослих людей, розповіли в матеріалі видання Express.
Аутизм - це розлад нервової системи, яке виникає внаслідок порушення розвитку головного мозку і характеризується дефіцитом соціальної взаємодії та спілкування, а також обмеженими інтересами та повторенням певних дій.
Зазвичай аутизм проявляється у дітей у віці до 3 років. Однак більш м'які ознаки та симптоми розладів аутистичного спектра можуть бути не виявлені протягом багатьох років.
Вперше термін "аутизм" був вжитий в 1938 році, але використовувався він для позначення психічних розладів у дітей. Більш широко спектр розладів аутистичного спектра почав вивчатися в 1960-1970-хх роках.
І тільки в 1980-х роках лікарі почали розпізнавати аутистичні розлади, як окремий діагноз і ставити його дітям з певними симптомами.
За статистикою Національного товариства аутистів, на 100 осіб в середньому припадає одна людина з таким діагнозом.
Аутизм найчастіше вроджене захворювання, але багатьом людям цей діагноз не ставили в дитячому віці й симптоми стали проявлятися тільки вже в дорослому віці.
Аутизм в цілому означає тільки те, що людина інакше сприймає навколишній світ і спілкується інакше з іншими людьми.
Таким людям складно зрозуміти, що думають або відчувають інші люди, у них виникають труднощі при розумінні інформації.
Дорослим людям з розладами аутистичного спектра буває складно зрозуміти правила поведінки в соціумі, такі як заборона на розмови з людьми.
Вони уникають зорового контакту, не розуміють, що таке особистий простір. І можуть засмучуватися від того, що хтось підходить до них занадто близько або їх торкається.
Такі люди дуже уважні до дрібних деталей, вони помічають дрібні візерунки, сприйнятливі до запахів і звуку, які інші не сприймають.
Розлади аутичного спектра можуть по-різному проявлятися у чоловіків і жінок. І жінкам діагноз ставлять рідше, оскільки відхилення ретельно "маскуються".
Аутичні жінки зазвичай більш спокійні, можуть приховувати свої почуття і краще справлятися з соціальними ситуаціями.
Як стверджують в Національному суспільстві аутистів, спектр відхилень в три рази частіше проявляється саме у чоловіків. Це пояснюється тим, що дорослим жінкам такий діагноз поставити набагато складніше.
За словами вчених, існує "жіночий фенотип аутизму". Розлад проявляється такими симптомами, які не описані в профільних характеристиках і тому діагноз їм ставлять набагато рідше.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікарі назвали симптоми, при яких потрібно терміново викликати невідкладну допомогу.
А також розповідали про те, що названі симптоми діабету, які проявляються кілька разів на день, але ви можете цього не зрозуміти.