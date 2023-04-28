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Внаслідок ракетного удару по Умані загинув відомий рок-музикант: що відомо

Володимир Макаровський загинув під час російського ракетного удару по багатоповерхівці в Умані (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Внаслідок російського ракетного удару по житловому будинку в Умані в ніч на 28 квітня загинув відомий рок-музикант Володимир Макаровський. Артист був вокалістом гурту Fox Trott.

Про загибель артиста повідомив його знайомий - Антон Слепухін у Facebook.

Що відомо про рок-музиканта

"Дядько Вова Макаровський. Старший товариш, музикант, учитель. Фірмовий рокер зі стареньких, якого я знав. Саме він дав мені зрозуміти, як можна і потрібно виконувати якісний рок англійською мовою. Добряк, справжній індіанець. Народився лише не там, де треба. Можу не покрививши душею порівняти його з багатьма західними вокалістами. Помер також не там, де треба. У заповідному місці, в Умані від прильоту "визволителів", - написав товариш загиблого.

Володимир Макаровський виступав у групі Fox Trott (Фокстрот), був талановитим вокалістом та гітаристом.

Володимир Макаровський був вокалістом гурту Fox Trott (фото: Facebook/Антон Слепухін)

Під постом про загибель музиканта знайомі та фанати артиста залишають скорботні коментарі.

"Важко розлучатися з такою людиною. Він був і учителем, і другом, і багато в чому прикладом. Стільки планів було, стільки музики хорошої написано. Він альбом такий класний писав, справді видатний... Не все встигли. Нам його дуже не вистачатиме", - пишуть у коментарях.

Деякі люди діляться своїми спогадами про артиста й пропонують влаштувати вечір пам'яті Володимира Макаровського.

"Свого часу я жив навпроти його будинку. До нього завжди можна було зайти в гості попити чаю та поговорити про музику. Він завжди ділився з нами, молодими рокерами, усім, що умів і знав. Справжній музикант, справжня людина. Талант. Учитель", - згадують знайомі артиста.

Раніше ми ділились фоторепортажем з Умані після російського ракетного удару.

Читайте також про те, що кількість жертв в Умані зросла до 17 людей.

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