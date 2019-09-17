В Институте рака вымогали деньги за бесплатные лекарства (видео)

Заведующий и один из врачей нагло обманывали больных людей
В Киевском институте рака вымогали с пациентов деньги за бесплатные медикаменты. Злоумышленники убеждали больных, что количество медицинских препаратов, закупленных за государственные средства, очень ограничено. Поэтому за содействие в получении бесплатных лекарств медики требовали от пациентов денежное вознаграждение, в том числе под видом благотворительной помощи, в сумме от 1500 до 18000 гривен за один курс химиотерапии. Об этом сообщает прокуратура Киева на своей странице в Facebook.
В ходе расследования выяснилось, что заведующий поликлиническим отделением Национального Института Рака, достоверно зная о том, что согласно действующему законодательству Украины, медицинская помощь в государственных или коммунальных учреждениях здравоохранения оказывается исключительно бесплатно, совместно с врачом-онкологом организовал и создал условия, при которых пациенты не имели возможности воспользоваться своим правом на бесплатную медицинскую помощь.
Заведующий и один из врачей давали указания другим медикам, каким образом проводить консультации с пациентами и их родственниками, чтобы заставить их платить деньги за лекарства, которые они должны получать бесплатно.
Сейчас уголовном производстве установлено 7 потерпевших, которым причинен материальный ущерб на сумму около 40 тысяч гривен. Указанным должностным лицам сообщено о подозрении в уголовных правонарушениях предусмотренных ч. 1 ст. 184 и ч. 3 ст. 191 УК Украины, а именно по фактам нарушения права на бесплатную медицинскую помощь и завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением совершенном повторно. Также сейчас выясняется, кто еще пострадал от мошенников.
Посадовцям Національного інституту Раку повідомлено про підозру у заволодінні коштами онкохворих пацієнтів
ПОСАДОВЦЯМ НАЦІОНАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ РАКУ ПОВІДОМЛЕНО ПРО ПІДОЗРУ У ЗАВОЛОДІННІ ГРОШОВИМИ КОШТАМИ ОНКОХВОРИХ ПАЦІЄНТІВ Прокуратурою міста Києва за результатами розслідування корупційних схем, організованих службовими особами Національного Інституту Раку (НІР) МОЗ України, повідомлено про підозру завідувачу поліклінічного відділення Національного інститут раку та лікарю-онкологу, причетним до заволодіння коштами онкохворих громадян. У ході досудового розслідування, яке проводиться спільно з працівниками УЗЕ ДЗЕ Нацполіції України та СУ ГУ НП в м. Києві, установлено, що завідувач поліклінічного відділення Національного Інституту Раку, достовірно знаючи про те, що згідно з чинним законодавством України, медична допомога в державних чи комунальних закладах охорони здоров’я надається виключно безоплатно, спільно з лікарем-онкологом організував та створив умови, за яких пацієнти не мали можливості скористатись своїм правом на безоплатну медичну допомогу. Так, зловмисники переконували пацієнтів, що кількість медичних препаратів, закуплених за державні кошти, дуже обмежена. Тож за сприяння в отриманні безкоштовних ліків медики вимагали від пацієнтів грошову винагороду, у тому числі під виглядом благодійної допомоги, у сумі від 1 500 до 18000 гривень за один курс хіміотерапії. Крім того, вказані посадовці надавали вказівки іншим лікарям, яким чином проводити консультації з пацієнтами та їх родичами, щоб змусити їх сплачувати кошти за ліки, які вони мали б отримувати безоплатно. На даний час у кримінальному провадженні встановлено 7 потерпілих, яким завдано матеріальних збитків на суму близько 40 000 гривень. Вказаним посадовим особам повідомлено про підозру у кримінальних правопорушеннях передбачених ч. 1 ст. 184 та ч. 3 ст. 191 КК України, а саме за фактами порушення права на безоплатну медичну допомогу та заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчиненому повторно. Вживаються заходи щодо встановлення інших потерпілих. Також досудовим розслідуванням перевіряються відомості щодо порушень вимог чинного законодавства при проведенні закупівель медичних препаратів службовими особами Національного Інституту Раку. Нагадаємо, 16.08.2019, столичною прокуратурою спільно з УЗЕ в м. Києві ДЗЕ Нацполіції України були проведені обшуки у службових осіб Національного Інституту Раку. Прес-служба прокуратури міста КиєваОпубліковано Прокуратура міста Києва Вівторок, 17 вересня 2019 р.