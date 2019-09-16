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В Киеве "спалился" еще один мошенник с купюрами: фото "героя"

STYLERВойна    16.09.2019 - 10:22
В Киеве "спалился" еще один мошенник с купюрами: фото "героя"
Мошенник обманывал продавцов в ТЦ (Коллаж РБК-Украина)

Злоумышленник промышлял в центральных торговых центрах Киева

В Киеве полиция поймала злоумышленника, который обманывал продавцов в крупных торговых центрах Киева. "Герой" давал кассирам купюру в 500 гривен, забирал сдачу, при этом не отдавая крупную купюру. Хитрым злодеем оказался Исраэлян Владислав 1983 года рождения. Он "курсировал" в ТЦ "Глобус", а потом на Софиевской,4. Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook.

Отмечается, что Владислав уже был ранее судим по ч.2 ст. 185 УК Украины (кража совершенная группой лиц).

Он обманывал людей путем "заламыванием" купюры, это старый трюк мошенников, который используется еще с 90-ых годов.

В Киеве &quot;спалился&quot; еще один мошенник с купюрами: фото &quot;героя&quot;Скриншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Фото злоумышленника опубликовали в соцсети.

В Киеве &quot;спалился&quot; еще один мошенник с купюрами: фото &quot;героя&quot;Фото: Владислав Исраэлян (facebook.com/KyivOperativ)

В Киеве &quot;спалился&quot; еще один мошенник с купюрами: фото &quot;героя&quot;Фото: Купюра, с которой работал мошенник (facebook.com/KyivOperativ)

Как мы ранее писали, в Киевской области в городе Ирпень женщина ромской национальности просила милостыню на улице.

К слову, в Киеве полиция охраны поймала вора-домушника, который залез в чужую квартиру и спрятался под диваном.

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