В Киеве "спалился" еще один мошенник с купюрами: фото "героя"

Мошенник обманывал продавцов в ТЦ (Коллаж РБК-Украина)

Злоумышленник промышлял в центральных торговых центрах Киева

В Киеве полиция поймала злоумышленника, который обманывал продавцов в крупных торговых центрах Киева. "Герой" давал кассирам купюру в 500 гривен, забирал сдачу, при этом не отдавая крупную купюру. Хитрым злодеем оказался Исраэлян Владислав 1983 года рождения. Он "курсировал" в ТЦ "Глобус", а потом на Софиевской,4. Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook.

Отмечается, что Владислав уже был ранее судим по ч.2 ст. 185 УК Украины (кража совершенная группой лиц).

Он обманывал людей путем "заламыванием" купюры, это старый трюк мошенников, который используется еще с 90-ых годов.

Скриншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Фото злоумышленника опубликовали в соцсети.

Фото: Владислав Исраэлян (facebook.com/KyivOperativ)

Фото: Купюра, с которой работал мошенник (facebook.com/KyivOperativ)

Как мы ранее писали, в Киевской области в городе Ирпень женщина ромской национальности просила милостыню на улице.

К слову, в Киеве полиция охраны поймала вора-домушника, который залез в чужую квартиру и спрятался под диваном.