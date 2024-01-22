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"Вмираючи, врятувала своїх дітей". Дружина Бєднякова пригадала останні хвилини життя його матері

Анастасія Коротка (скриншот)
Автор: Юлія Гаюк

У 2022 році відомий шоумен Андрій Бєдняков втратив рідну маму в тимчасово окупованому Маріуполі. Його дружина Анастасія Коротка пригадує, що мама чоловіка залишалася мамою навіть в останні хвилини свого життя.

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на інтерв'ю Анастасії Короткої для Раміни Есхакзай на YouTube.

Коротка розповідає, що довгий час вони з Андрієм не знали, де перебуває його мама та чи жива вона ще. Звернення до всіх можливих інстанцій і джерел інформації не давали жодного результату.

Одного дня знайомий з Маріуполя повідомив подружжю, що район, де живе мама та сестра Бєднякова, поки цілий.

"Це ми дізналися. Ми хоч заспокоїлися, що ці квартири цілі, тоді вони там", - розповідає Анастасія.

Коли стан здоров'я мами погіршився, сестра Оксана збиралася виїжджати з тимчасово окупованого міста разом із нею. За словами Короткої, Оксана хотіла поховати маму з усіма почестями, а тоді це було просто неможливо.

"Мама Андрія завжди була такою, яка витягне своїх дітей з будь-яких ситуацій. Вмираючи, вона просто витягнула Оксану з Едіком (чоловік сестри - ред.) з Маріуполя. Якби не вона, вони так і не виїхали б", - пригадує дружина Бєднякова.

Для самого Андрія смерть мами стала дуже важкою в житті подією. Тому задача дружини полягала в підтримці та любові свого чоловіка.

Додамо, що в Насті Короткої також була сестра. Проте в молодому віці вона вчинила самогубство.

 

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МаріупольАнастасія КороткаШоу-бізнесАндрей Бедняков