"Умирая, спасла своих детей". Жена Беднякова вспомнила последние минуты жизни его матери

Короткая рассказывает, что долгое время они с Андреем не знали, где находится его мама и жива ли она еще. Обращение ко всем возможным инстанциям и источникам информации не давали никакого результата.

Однажды знакомый из Мариуполя сообщил супругам, что район, где живет мама и сестра Беднякова, пока цел.

"Это мы узнали. Мы хоть успокоились, что эти квартиры целые, тогда они там", - рассказывает Анастасия.

Когда состояние здоровья мамы ухудшилось, сестра Оксана собиралась выезжать из временно оккупированного города вместе с ней. По словам Короткой, Оксана хотела похоронить маму со всеми почестями, а тогда это было просто невозможно.

"Мама Андрея всегда была такой, которая вытащит своих детей из любых ситуаций. Умирая, она просто вытащила Оксану с Эдиком (муж сестры - ред.) из Мариуполя. Если бы не она, они бы так и не выехали", - вспоминает жена. Беднякова.

Для самого Андрея смерть мамы стала очень тяжелым событием в жизни. Поэтому задача жены заключалась в поддержке и любви своего мужа.

Добавим, что у Насти Короткой тоже была сестра. Однако в молодом возрасте она совершила самоубийство.