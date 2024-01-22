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"Умирая, спасла своих детей". Жена Беднякова вспомнила последние минуты жизни его матери

Анастасия Короткая (скриншот)
Автор: Юлия Гаюк

В 2022 году известный шоумен Андрей Бедняков потерял родную маму во временно оккупированном Мариуполе. Его жена Анастасия Короткая вспоминает, что мама мужа оставалась мамой даже в последние минуты своей жизни.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью Анастасии Короткой для Рамины Эсхакзай на YouTube.

Короткая рассказывает, что долгое время они с Андреем не знали, где находится его мама и жива ли она еще. Обращение ко всем возможным инстанциям и источникам информации не давали никакого результата.

Однажды знакомый из Мариуполя сообщил супругам, что район, где живет мама и сестра Беднякова, пока цел.

"Это мы узнали. Мы хоть успокоились, что эти квартиры целые, тогда они там", - рассказывает Анастасия.

Когда состояние здоровья мамы ухудшилось, сестра Оксана собиралась выезжать из временно оккупированного города вместе с ней. По словам Короткой, Оксана хотела похоронить маму со всеми почестями, а тогда это было просто невозможно.

"Мама Андрея всегда была такой, которая вытащит своих детей из любых ситуаций. Умирая, она просто вытащила Оксану с Эдиком (муж сестры - ред.) из Мариуполя. Если бы не она, они бы так и не выехали", - вспоминает жена. Беднякова.

Для самого Андрея смерть мамы стала очень тяжелым событием в жизни. Поэтому задача жены заключалась в поддержке и любви своего мужа.

Добавим, что у Насти Короткой тоже была сестра. Однако в молодом возрасте она совершила самоубийство.

 

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МариупольАнастасія КороткаШоу-бизнесАндрей Бедняков