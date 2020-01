Каждый раз хочется плакать: Притула растрогал историей о доброте украинцев

Сергей Притула рассказал трогательную историю (фото:facebook.com/serhiyprytula)

Сергей Притула поделился историей о доброте украинского народа

Сергей Притула рассказал трогательную историю о добром сердце украинского народа. Он восхитился людьми, которые воспитывают своих детей так, что можно гордится. Шоумен и волонтер описал, как после концерта "Варьяты шоу" в гримерку попросились дети. Об этом он написал на своей Facebook-странице.

Сергей подумал, что как обычно, хотят сделать фото. Но оказалось, что мальчики захотели передать конверт с деньгами на нужды украинской армии. В руках они держали конверт, на одной стороне которого было написано "Слава Украине", на другой - "От Марка, Дария и Энея".

Притула был очень тронут и признался, что в этот момент захотел заплакать, но не сделал этого. Волонтер перечислил жизненные ситуации, когда небогатые украинцы делают все, чтобы помочь военным на Донбассе, лишая себя каких-то вещей.

"Каждый раз хочется плакать и стоит комок в горле. Ибо мальчики могли бы потратить эти деньги на какие-то игры. Мама на ребенка. Диаспора на семьи. Отец на сына. А Петя мог бы просто жить своей заробитчанской жизнью и не париться. Но воспитание, патриотизм и осознание важности поддержания своего войска, не позволяют им оставаться равнодушными. Как и в случае с сотнями тех, кто осуществляет ежедневно переводы на волонтерские счета", - написал Притула.

Сергей Притула растрогал историей о добрых детских сердцах (фото:facebook.com/serhiyprytula)

Ведущий и волонтер поблагодарил всех за помощь в январе, но отметил, что все равно этих денег не хватит на то, чтобы удовлетворить все потребности армии, которые у него отмечены в вордовском файле. Если у кого-то из вас есть желание помочь, Сергей опубликовал банковские реквизиты для помощи украинским военным.

