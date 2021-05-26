Влетели в толпу на полной скорости: скандал с электросамокатами получил продолжение

Женщина говорит, что хоть сама идея с электросамокатами довольно хорошая, да и цена аренды является доступной, но контроль абсолютно отсутствует. А электросамокаты, между прочим, развивают скорость как авто - 35-30 км/ч.

"Нужно ограничить ее хотя бы до 15 километров в час. Для передвижения из точки "А" в точку "В" этого достаточно, я считаю", - считает Стадник.

Кроме того, она пожаловалась, что из-за огромного количества электросамокатов ее семья сейчас не чувствует себя в безопасности в родном городе.

"Я бы очень хотела, чтобы возможность взять самокат напрокат была только при наличии водительского удостоверения. Таким образом можно гарантировать, что человек, который берет этот транспорт, несет за него хоть какую-то ответственность, а не просто покататься, попробовать", - убеждена женщина.

Также львовянка рассказала детали ДТП, которое произошло около двух недель назад в центре города, и из-за чего пострадал ее сын.

"Пара появилась ниоткуда... Очевидно, они взяли самокат на прокат, но недостаточно умели им управлять. Они разогнали его на максимальную скорость и именно на такой скорости въехали в толпу людей. Но если взрослые люди успели разбежаться, мой малый его просто не видел", - рассказала женщина.

Произошло столкновение.

"Это был очень сильный удар, его отбросило, перевернуло, он ударился головой об плитку. Это был двойной удар", - рассказала Стадник и добавила, что от сильного удара сама пара тоже получила повреждения, однако парень с девушкой успели убежать.

Люди, которые были рядом, забрали электросамокат, чтобы потом отдать его в полицию. Те же свидетели происшествия оказали пострадавшему мальчику первую помощь и говорили с ребенком, чтобы тот не потерял сознание до приезда врачей.

Рассказ мамы пострадавшего мальчика можно слушать с 01:04:00