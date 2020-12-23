Власти Львова показали карту Украины без Крыма: вспыхнул скандал

Власти Львова попали в скандал из-за публикации карты Украины без Крыма - соответствующее изображение появилось на одном официальном YouTube-канале партнерства управления "Секретариат совета" Львовского горсовета.

Ролик с досадной ошибкой был подготовлен общественной организацией "Родители в действии". Об этом пишет Zaxid.net.

Сначала на ляп обратили внимание пользователи сети. Как отметил местный политический обозреватель Дмитрий Посыпанко, на 24-й секунде каждого из четырех роликов показывалась карта Украины без оккупированного РФ полуострова.

Львовский горсовет оскандалился из-за публикации карты Украины без Крыма (фото: скрин поста)

Эти ролики создавались как небольшой курс для старшеклассников о работе мэрии, депутатов и чиновников во Львове. Скандальное видео вышло на YouTube 22 декабря.

После того, как в сети поднялась волна критики, все видео удалили с канала и пообещали переделать эпизод с картой.

Председатель ОО "Родители в действии", бывший депутат Львовского горсовета Юлия Гвоздович объяснила, что проект делали родители, пластуны "на волонтерских началах, по ночам".

"Без злых намерений все трое пропустили (карту без Крыма). Спасибо Дмитрию Посыпанко, что обратил внимание. Менее чем за сутки публичности ролика, мы его уже заменили. Извиняемся за такую ​​опечатку. Крым - это Украина!" - отметила она.

В отделе партнерства Львовского горсовета также отреагировали на инцидент и заявили, что после исправления ошибки все видео снова опубликуют.

Львовский горсовет по ошибке показал на видео карту Украины без Крыма (фото: скрин с видео)

Ранее мы писали о том, что популярный банк показал карту Украины без Крыма.

Напомним также, что недавно в КВН показали, чей Крым - полуостров был указан частью Украины, а сама трансляция велась на российском пропагандистском "Первом канале".