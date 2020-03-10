В КВН показали, чей Крым: Маслякова за это могут наказать

КВН показал Крым частью Украины (фото: скриншот с видео)

Команда КВН "Дети Тьюринга" показала на карте Крым, как часть Украины

КВН во время проведения 1/8 финала высшей лиги на большом на экране показали карту Европы, на которой Крым указан частью Украины. При этом трансляция велась на российском "Первом канале".

Карту Украины с Крымом продемонстрировала команды из Беларуси "Дети Тьюринга".

КВН показал Крым частью Украины (видео: YouTube)

Стоит отметить, что действующие и бывшие игроки КВН неоднократно заявляли о том, что на игре существует жесткий контроль. Поэтому можно предположить, что после выступления белорусской команды у руководителя КВН Александра Маслякова могут появится проблемы.

Напомним, что телеканал "Интер" попал в новый скандал из-за своего контента на 8 марта. Речь идет о праздничном эфире, на котором показали выступление российских звезд, большинство которых поддержало оккупацию Украины. При этом некоторые артисты открыто высказывались в поддержку аннексии Крыма.

Ранее сообщалось о том, что в оккупированном Россией Крыму назрела экологическая катастрофа. На Тайганском водохранилище в Белогорском районе оккупированного полуострова из-за обмеления образовались целые острова.

При этом обмеление водоема продолжается каждый день. Так, еще в январе уровень воды был достаточно высок, а острова начали появляться только во второй половине февраля.