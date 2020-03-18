Украинских пенсионеров начали лишать льгот из-за карантина

Коронавирус в Украине привел к усилению карантина в стране, особенно в областях, где были зафиксированы случаи заражения COVID-19. Но при этом, власти Черновцов, где обнаружено уже четыре случая заболевания коронавирусом, решили упразднить льготы на проезд в общественном транспорте для пенсионеров.

Городской совет Черновцов временно отменил льготы в общественном транспорте, чтобы пенсионеры, которые являются наиболее уязвимыми к вирусному заболеванию, оставались дома.

"Это вынужденная ограничительная мера, которая будет побуждать пожилых людей, которые являются группой риска и наиболее уязвимы к коронавирусу меньше передвигаться по городу, оставаться дома. Льготный проезд в троллейбусах и маршрутках будет восстановлено после стабилизации эпидемической ситуации", - сказал мэр Черновцов Алексей Каспрук, сообщается в пресс-службе Черновицкого городского совета.

Он добавил, что городская власть также будет искать другие пути как материально поддержать пенсионеров, особенно одиноких, с низкими пенсиями "в сегодняшних непростых обстоятельствах".

Стоит отметить, что в Черновицкой области с сегодня полностью прекратят работу все рынки, торговые и развлекательные центры, строительные и другие гипермаркеты. Исключение - только для продуктовых секторов. Продолжат работу аптеки и поликлиники.

Обновление: впрочем, утром 18 марта было решено весь транспорт в городе просто остановить.

Ранее РБК-Украина писало, что в Нацполиции рассказали, как будут контролировать карантинные ограничения.

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