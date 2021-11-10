ru ua
Ср, 10 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Власова поделилась курьезным моментом из "Танцев со звездами", который не заметили зрители

Новина українською →
Среда 10 ноября 2021 16:46
Власова поделилась курьезным моментом из "Танцев со звездами", который не заметили зрители Фото: Евгения Власова и Макс Леонов (instagram.com/eygeniavlasova)
Автор: Роман Мирончук

Известная украинская певица Евгения Власова призналась, что на "Танцах со звездами" был один курьезный момент в прямом эфире, который не заметили зрители.

В начале танца с Максом Леоновым артистка выпила воду, но не успела проглотить, поскольку был прямой эфир. Поэтому некоторое время она танцевала с жидкостью во рту. Об этом Власова рассказала в Instagram, а также показала кадры выступления.

"На одном из фото можно увидеть, что тот глоток воды, который я должна была выпить в начале номера, выпить я не успела и какое-то время танцевала с водой во рту, подбирая момент, когда я смогу его проглотить. Вот так вот! Прямой эфир он такой", - прокомментировала Евгения.

Отметим, что Евгения Власова и Макс Леонов вылетели из "Танцев со звездами" после восьмого эфира шоу.

Пользователи сети пишут, что им очень не хватает Евгении на паркете танцевлаьного шоу.

  • Как вас сейчас не хватает на "Танцах";
  • Женя ты невероятна!
  • Самая красивая участница;
  • Женечка! Как я рада видеть тебя на паркете! Ты- умничка! Возвращайся на сцену! Такой голос как у тебя должны слышать!!!
  • Невероятная!
  • Просто невероятная красотка!

Напомним, Евгения Власова призналась, что выступала на "Танцах со звездами" с коронавирусом.

Ранее Власова показала серьезные травмы на "Танцах со звездами".

Читайте РБК-Украина в Google News
Танцы со звездами Шоу-бизнес
LITE
Есть в каждом супермаркете: нутрициолог дала список продуктов от мигрени
Есть в каждом супермаркете: нутрициолог дала список продуктов от мигрени