Власників iPhone попередили, яка помилка взимку може угробити батарею

iPhone при низьких температурах може сповільнювати свою роботу, швидко розряджатись і навіть вимкнутись. Але для батареї смартфону - це не найстрашніше, адже найчастіше акумулятор псується саме через спроби власника швидко "реанімувати" девайс.

Про те, що не можна робити із iPhone, щоб не зіпсувати батарею, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію The Sun .

Як вберегти батарею iPhone

Коли стає дуже холодно, iPhone може почати реагувати на низькі температури й навіть повністю вимкнутися. Однією з найбільш очевидних ознак того, що щось не так, є раптове зниження заряду батареї. Відповідно, вона більше не може працювати належним чином.

Також iPhone також може сповільнити роботу, бо пристрій не може підтримувати високий рівень продуктивності. А іноді iPhone навіть повністю вимикається.

Втім хороша новина полягає у тому, що проблеми з акумулятором iPhone, пов’язані з холодною погодою, не є постійними.

"Використання пристрою iOS або iPadOS у дуже холодних умовах за межами робочого діапазону може тимчасово скоротити термін служби батареї та призвести до вимкнення пристрою", - пояснюють в Apple.

Робота батареї повернеться до нормального стану, коли вона буде перебувати при звичній температурі. А от високі температури можуть назавжди скоротити час роботи акумулятора iPhone.

Apple заявляє, що використовувати iPhone не варто за температури нижче 20 градусів морозу.

Що категорично заборонено робити з iPhone

Для відновлення роботи iPhone потрібно його розігріти. Однак на нього не можна безпосередньо направляти струмінь тепла.

Apple попереджає, що ніколи не можна задіювати "зовнішнє джерело тепла" для того, щоб "реанімувати" iPhone, незалежно від того, холодний він чи навіть мокрий.

Натомість компанія просто рекомендує перемістити смартфон у тепліше місце. Наприклад, його можна занести у приміщення, або покласти у внутрішню кишеню верхнього одягу.

У жодному разі не можна нагрівати iPhone за допомогою фену чи обігрівача, інакше ви можете безповоротно пошкодити його.