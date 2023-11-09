Владельцев iPhone предупредили, какая ошибка зимой может угробить батарею

iPhone при низких температурах может замедлять работу, быстро разряжаться и даже выключиться. Но для батареи смартфона - это не самое страшное, ведь чаще всего аккумулятор портится именно из-за попыток владельца быстро "реанимировать" девайс.

О том, что нельзя делать с iPhone, чтобы не испортить батарею, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию The Sun.

Как уберечь батарею iPhone

Когда становится очень холодно, iPhone может начать реагировать на низкие температуры и полностью отключиться. Одним из наиболее очевидных признаков того, что что-то не так, является внезапное понижение заряда батареи. Соответственно, она больше не может работать должным образом.

iPhone также может замедлить работу, так как устройство не может поддерживать высокий уровень производительности. А иногда iPhone даже полностью выключается.

Впрочем, хорошая новость в том, что проблемы с аккумулятором iPhone, связанные с холодной погодой, не являются постоянными.

"Использование устройства iOS или iPadOS в очень холодных условиях вне рабочего диапазона может временно сократить срок службы батареи и привести к отключению устройства", - объясняют в Apple.

Работа батареи вернется в нормальное состояние, когда она будет находиться при обычной температуре. А вот высокие температуры могут навсегда сократить время работы аккумулятора iPhone.

Apple заявляет, что использовать iPhone не стоит при температуре ниже 20 градусов мороза.

Что категорически запрещено делать с iPhone

Для возобновления работы iPhone нужно его разогреть. Однако на него нельзя направлять струю тепла.

Apple предупреждает, что никогда нельзя задействовать "внешний источник тепла" для того, чтобы "реанимировать" iPhone, независимо от того, холодный он или даже мокрый.

Компания просто рекомендует вам переместить смартфон в более теплое место. Например, его можно занести в помещение, или положить во внутренний карман верхней одежды.

Ни в коем случае нельзя нагревать iPhone с помощью фена или обогревателя, иначе вы можете серьезно повредить его.