Власники iPhone зазнають масового злому. Як захистити свій смартфон

Що відомо про можливу шпигунську атаку на пристрої від Apple

"Apple виявила, що ви зазнали атаки шкідливого шпигунського ПЗ, яке намагається віддалено зламати iPhone, пов'язаний з вашим Apple ID -xxx-", - йдеться в повідомленні.

Компанія уточнює, що атака може бути пов'язана із родом діяльності користувачів.

"Швидше за все, ця атака націлена саме на вас через те, хто ви і чим займаєтеся. Ми не можемо надати додаткову інформацію про те, що спонукало нас відправити вам це повідомлення, оскільки це може допомогти зловмисникам-найманцям адаптувати свою поведінку, щоб уникнути виявлення у майбутньому", - сказано в повідомленні Apple.

Виробник iPhone регулярно відправляє подібні повідомлення кілька разів на рік, починаючи з 2021 року, попереджаючи користувачів про можливі загрози у більш ніж 150 країнах, як повідомляється на офіційному сайті компанії.

Як захистити смартфон

Apple рекомендує користувачам активувати функцію "Lockdown Mode" на своїх смартфонах на випадок можливих загроз. Крім того, вона закликає не надавати дані свого Apple ID на неперевірених веб-сайтах та в подібних запитах, що надходять від поштових адрес, невідомих користувачеві.

Які ще були проблеми у Apple з безпекою

У вересні минулого року, Citizen Lab, структура Університету Торонто, виявила вразливість у працюючих на версії 16.6 операційної системи iOS iPhone, яка дозволяла встановити на пристрій шпигунське програмне забезпечення Pegasus від NSO Group.

Після цього лабораторія повідомила Apple про виявлену проблему та сприяла у проведенні розслідування. Компанія внесла експлойти до своєї бази даних уразливостей.

За інформацією, наданою Reuters та посиланням на старшого наукового співробітника Citizen Lab, Білла Марчака, лабораторія, спираючись на результати криміналістичної експертизи, пов'язує експлойт із ізраїльською компанією NSO Group. Марчак зазначив, що вразливість було виявлено, ймовірно, через помилку, допущену зловмисником.