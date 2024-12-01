Влаштовує нове пекло: Шаманська натякнула на повернення Ханумака в Україну

Блогерка та ведуча Аліна Шаманська звернулася до своїх підписників, натякнувши на повернення її колишнього чоловіка, актора Руслана Ханумака, до України. Вона поділилася своїм досвідом стосунків, який залишив в її житті глибокий слід, і закликала жінок бути уважними у виборі партнерів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

"Багато разів він перетворював моє життя на пекло", - написала Шаманська у соцмережах.

Вона наголосила, що лише віддалення на різні континенти дозволило їй почати новий, спокійний етап у житті разом із сином. Однак тепер вона знову змушена стикатися з труднощами.

"Він повертається і влаштовує нове пекло... Бо все, що пов'язане з моїм сином, - найголовніше в моєму житті!", - додала Аліна.

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Знаменитість звернулася до жінок із закликом вивчати психологічні типи чоловіків: "Дівчата, я вас прошу! Вивчайте психотипи чоловіків. Ви повинні розрізняти психопата від газлайтера, нарциса від аб'юзера... Народжувати дітей від таких не можна. Це поламає все ваше життя і життя дитини".

Особливу увагу вона звернула на шкоду, яку можуть завдати маніпуляції дітьми: "Найстрашніше, що існує у цьому житті: це маніпуляції невинною дитиною, коли ламають їй ментальне здоров'я. А так буде 100%, якщо маєте справу з психопатом".

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Ведуча відзначила, що такі люди не дотримуються обіцянок і маніпулюють реальністю.

"Неможливо адекватно комунікувати з людиною, яка тобі в очі говорить: "Так, обіцяю, домовились!' А через декілька годин: 'Я такого не говорив!' І не стримує жодного свого слова", - зауважила Аліна.

Зірка також наголосила, що готова відкрито говорити про свій досвід, щоб попередити інших: "Про це треба говорити! І я буду про це говорити! Бо я маю досвід і не хочу, щоб хтось з вас його повторював".

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Шаманська звернулася з проханням про підтримку, зізнавшись, що їй бракує сил, щоб знову переживати ці труднощі: "Мама, надішли мені сил з неба... Я не знаю, як це переживати знову... Те, що здавалося позаду, здається, що на нове коло я не маю сил".

Що відомо про розлучення Шаманської і Ханумака

Аліна Шаманська та Руслан Ханумак познайомилися у 2016 році. Вже в серпні наступного року пара одружилася, а вже за місяць після весілля у подружжя народився син, якого вони назвали Артуром.

Про розлучення блогерка оголосила в січні 2023 року.

Пізніше інтерв’юерка зізналась, що рішуче та без сумнівів ухвалила рішення про розрив і жодного разу про це не пошкодувала.

Аліна Шаманська з Русланом Ханумаком (фото: instagram.com/shamankaa)

Ходили чутки, що подружжя розпалося через зради Ханумака. Однак актор спростував цю інформацію.

"По-перше, я нікого не зраджував, ні з ким не обіймався, ні з ким не цілувався, я заїхав зі своїм другом до його подруги на декілька годин перед поїздкою. По-друге, ми з моєю колишньою дружиною розірвали стосунки близько року тому, ще до війни ми жили окремо. Те, що про це ми не говорили публічно, це, насамперед, були наші з нею справи", - прокоментував Руслан.

Зазначимо, на початку липня гуморист заявив, що виїхав з України до США. Тоді він натякав, що збирається залишитися жити за кордоном, адже хоче виховувати сина, який із мамою живе в Лос-Анджелесі. Ханумак тоді заявив, що нехай він буде зрадником ,але Артур ростиме з батьком.

Аліна Шаманська з Русланом Ханумаком і сином (фото: instagram.com/shamankaa)

Після хвилі критики у соцмережах артист вирішив пояснити причини свого виїзду за кордон. За його словами, він залишив країну цілком законно. Шоумен зазначив, що після введення мобілізаційного закону він пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК) та медико-соціальну експертну комісію (МСЕК).

В результаті медичних обстежень у нього було виявлено серйозні симптоми астми, через що йому, за його словами, надали відстрочку від мобілізації до 3 листопада цього року. Проте згодом Ханумак видалив цей допис зі своїх сторінок у соцмережах.