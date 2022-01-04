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Владимира Кличко включили в топ-10 богатейших боксеров в истории

Новина українською →
Киев, Вторник 04 января 2022 18:37
Владимира Кличко включили в топ-10 богатейших боксеров в истории Фото: Владимир Кличко (Alex Livesey/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко вошел в топ-10 самых богатых боксеров мира за всю историю по версии Manchester Evening News. Брат мэра Киева Виталия Кличко заработал за свою карьеру 58 млн фунтов, что позволило ему занять 10-е место в рейтинге

Об этом пишет РБК-Украина.STYLER со ссылкой на соответствующий рейтинг.

Кроме Владимира Кличко в топ-10 вошли Энтони Джошуа (60 млн фунтов), Шугар Рэй Леонард (88), Тайсон Фьюри (100), Леннокс Льюис (103), Сауль Альварес (105), Оскар Де Ла Хойя (148), Мэнни Пакьяо (163), Джордж Форман (222) и Флойд Мейвезер (400).

Как сообщает Manchester Evening News, Владимир Кличко удерживал 5 чемпионских поясов в течение шести лет. Больше всего денег он заработал в последних поединках против Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

Напомним, Владимира Кличко включили в Международный зал боксерской славы, таким образом он разделит эту честь со своим старшим братом Виталием, которого включили в Зал в 2018 году.

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Владимир Кличко
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