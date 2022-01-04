Володимира Кличка включили до топ-10 найбагатших боксерів в історії

Колишній чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Володимир Кличко увійшов до топ-10 найбагатших боксерів світу за всю історію за версією Manchester Evening News. Брат мера Києва Віталія Кличка заробив за свою кар'єру 58 млн фунтів, що дозволило йому посісти 10-е місце в рейтингу.

Про це пише РБК-Україна.STYLER з посиланням на відповідний рейтинг.

Окрім Володимира Кличка до топ-10 увійшли Ентоні Джошуа (60 млн фунтів), Шугар Рей Леонард (88), Тайсон Ф'юрі (100), Леннокс Льюїс (103), Сауль Альварес (105), Оскар Де Ла Хойя ( 148), Менні Пакьяо (163), Джордж Форман (222) та Флойд Мейвезер (400). Як повідомляє Manchester Evening News, Володимир Кличко утримував 5 чемпіонських поясів протягом шести років. Найбільше грошей він заробив в останніх поєдинках проти Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа.