Киевское кафе попало в скандал из-за туалета: не пустили в уборную трехлетнего ребенка

Кафе в Киеве оскандалилось из-за туалета. Работники заведения не пустили в уборную трехлетнюю девочку и аргументировали это тем, что туалет работает только для персонала.

Об этой ситуации рассказала на своей странице в Instagram Инна Мирошниченко.

Женщина сообщила, что инцидент произошел на улице Вышгородской, 45. Бариста кафе наотрез отказался пустить в туалет трехлетнюю девочку, которая отдыхала в кафе на летней площадке. Свой отказ он объяснил тем, что уборная только для персонала кафе.

"Расскажу, почему меня вчера так вывела из себя ситуация в july_coffee_bar. Последний год каждый день без исключения мы ходили туда с детьми. Мия знает всех сотрудников кафе в лицо. Всегда говорит пожалуйста/спасибо, набирает гору вкуснях, водичку себе и брату и уходит. Максимально благодарный клиент. И вот вчера, после перенесенного стресса и операции я веду Мию за вкусняшкой. Порадовать. Она ест, пьет водичку за столиком на улице, а потом забегает и говорит (в 3 годика): "Пустите, пожалуйста в туалет", на что бариста отвечает: "Нельзя. Только для персонала", - рассказала Мирошниченко.

Мама была вынуждена подхватить ребенка на руки и срочно бежать с ней домой. Она возмущена таким отношением, так как является постоянной клиенткой этого кафе.

Как отреагировала хозяйка заведения

Инна Мирошниченко написала хозяйке заведения, но вместо извинений получила странные объяснения о том, почему нельзя было пустить ребенка в туалет. В частности, хозяйка заведения предложила ей в подобных ситуациях обращаться к консьержам в подъездах.

Переписка с владелицей кафе закончилась тем, что Инну Мирошниченко заблокировали на всех страницах заведения.

Скриншоты

Что говорит закон

Стоит отметить, что в законе нет нормы о том, что владельцы заведений общественного питания обязаны предоставлять гражданам уборные в использование. Однако, в крупных городах Украины были приняты соответствующие постановления городскими властями. Такие правила есть в Киеве и во Львове.

По распоряжению КМДА №578, в столице с 2008 года было введено бесплатное и свободное пользование жителями и гостями города туалетами в кафе и ресторанах. Все владельцы заведения были предупреждены о таких требованиях. А значит, хозяйка кафе и персонал нарушили закон, что дает право клиенту обратиться в суд с иском о нарушении прав потребителя.