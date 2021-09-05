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Киевское кафе попало в скандал из-за туалета: не пустили в уборную трехлетнего ребенка

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Киев, Воскресенье 05 сентября 2021 20:24
Киевское кафе попало в скандал из-за туалета: не пустили в уборную трехлетнего ребенка Фото: Кафе в Киеве угодило в скандал из-за туалета (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Кафе в Киеве оскандалилось из-за туалета. Работники заведения не пустили в уборную трехлетнюю девочку и аргументировали это тем, что туалет работает только для персонала.

Об этой ситуации рассказала на своей странице в Instagram Инна Мирошниченко.

Женщина сообщила, что инцидент произошел на улице Вышгородской, 45. Бариста кафе наотрез отказался пустить в туалет трехлетнюю девочку, которая отдыхала в кафе на летней площадке. Свой отказ он объяснил тем, что уборная только для персонала кафе.

"Расскажу, почему меня вчера так вывела из себя ситуация в july_coffee_bar. Последний год каждый день без исключения мы ходили туда с детьми. Мия знает всех сотрудников кафе в лицо. Всегда говорит пожалуйста/спасибо, набирает гору вкуснях, водичку себе и брату и уходит. Максимально благодарный клиент. И вот вчера, после перенесенного стресса и операции я веду Мию за вкусняшкой. Порадовать. Она ест, пьет водичку за столиком на улице, а потом забегает и говорит (в 3 годика): "Пустите, пожалуйста в туалет", на что бариста отвечает: "Нельзя. Только для персонала", - рассказала Мирошниченко.

Мама была вынуждена подхватить ребенка на руки и срочно бежать с ней домой. Она возмущена таким отношением, так как является постоянной клиенткой этого кафе.

Как отреагировала хозяйка заведения

Инна Мирошниченко написала хозяйке заведения, но вместо извинений получила странные объяснения о том, почему нельзя было пустить ребенка в туалет. В частности, хозяйка заведения предложила ей в подобных ситуациях обращаться к консьержам в подъездах.

Переписка с владелицей кафе закончилась тем, что Инну Мирошниченко заблокировали на всех страницах заведения.

Киевское кафе попало в скандал из-за туалета: не пустили в уборную трехлетнего ребенкаКиевское кафе попало в скандал из-за туалета: не пустили в уборную трехлетнего ребенкаКиевское кафе попало в скандал из-за туалета: не пустили в уборную трехлетнего ребенкаКиевское кафе попало в скандал из-за туалета: не пустили в уборную трехлетнего ребенкаКиевское кафе попало в скандал из-за туалета: не пустили в уборную трехлетнего ребенка

Скриншоты

Что говорит закон

Стоит отметить, что в законе нет нормы о том, что владельцы заведений общественного питания обязаны предоставлять гражданам уборные в использование. Однако, в крупных городах Украины были приняты соответствующие постановления городскими властями. Такие правила есть в Киеве и во Львове.

По распоряжению КМДА №578, в столице с 2008 года было введено бесплатное и свободное пользование жителями и гостями города туалетами в кафе и ресторанах. Все владельцы заведения были предупреждены о таких требованиях. А значит, хозяйка кафе и персонал нарушили закон, что дает право клиенту обратиться в суд с иском о нарушении прав потребителя.

Напомним, ранее мы писали о том, что блогерша отличилась скандальными заявлениями о Львове и его жителях.

А также рассказывали о том, что на Буковине директор лицей сравнил детей с товарами и назвал женщину "затычкой".

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